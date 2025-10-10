EUROLEAGUE

«Ποδαρικό» στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό

Επιστρέφοντας από την ...περιοδεία στην Ισπανία για τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Εuroleague, ο Ολυμπιακός κάνει σήμερα «ποδαρικό» στην έδρα του με αντίπαλο τη νεοφερμένη στη διοργάνωση Ντουμπάι BC (21.15 - Novasports 4) για την 3η αγωνιστική.

Εχοντας μετρήσει επί ισπανικού εδάφους μία νίκη (επί της Μπασκόνια) και μία ήττα (από τη Ρεάλ Μαδρίτης), οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνδυάσουν την πρώτη τους εντός έδρας εμφάνιση στη φετινή Euroleague με το θετικό αποτέλεσμα, παίρνοντας έτσι και ψυχολογική ώθηση για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί για το πρωτάθλημα.

Ενόψει του αποψινού ματς πάντως δεν λείπουν τα προβλήματα για τον τεχνικό του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού ο τραυματίας Γουόκαπ προστέθηκε στους απόντες, μαζί με τους ΜακΚίσικ και Εβανς, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Φουρνιέ.