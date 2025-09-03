ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Σε ρυθμούς πρεμιέρας η Εθνική

Eurokinissi

Για την έναρξη των υποχρεώσεών της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (η τελική φάση θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό) ετοιμάζεται από τις αρχές της βδομάδας η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον 3ο όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης των προκριματικών, με αντιπάλους τη Δανία, τη Λευκορωσία και τη Σκωτία. Η πρεμιέρα της Εθνικής περιλαμβάνει διπλή υποχρέωση για την 1η και τη 2η αγωνιστική του ομίλου, και τις δύο σε ρόλο γηπεδούχου, καθώς υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη και τη Δανία τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, μέσα από τα προκριματικά της Ευρώπης θα περάσουν απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ οι ομάδες που θα πάρουν την 1η θέση σε καθέναν από τους 12 προκριματικούς ομίλους, ενώ οι 12 ομάδες που θα πάρουν τη 2η θέση, μαζί με τις 4 πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας του Νations League (εφόσον αυτές δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω προκριματικών), θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, διεκδικώντας την πρόκριση στη διαδικασία των πλέι οφ.

Ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στη Λευκορωσία, οι διεθνείς που κλήθηκαν στην αποστολή από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα, ξεκινώντας τις προπονήσεις, οι οποίες για πρώτη φορά διεξάγονται στο νέο προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ «Γεώργιος Βαρδινογιάννης» στην Παιανία.

Με τον Κυριακόπουλο στη θέση του Γιαννούλη

Τις δυο πρώτες μέρες το πρόγραμμα των προπονήσεων κινήθηκε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, οι οποίοι όμως αναμένεται να ανέβουν όσο περνούν οι μέρες.

Στην αποστολή υπήρξε αλλαγή της τελευταίας στιγμής σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις, αφού ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε σε αγώνα της Αουγκσμπουργκ και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.