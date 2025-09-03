Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη 2025
Με το τηλεοπτικό να συνεχίζει να αποτελεί «αγκάθι» για τη Λίγκα των ΠΑΕ, το πρωτάθλημα της Super League 2 μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας χρονιάς, με τη διοργανώτρια αρχή να πραγματοποιεί στις αρχές της βδομάδας την κλήρωση των αγωνιστικών.

Στο νέο πρωτάθλημα, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Σεπτέμβρη, θα λάβουν μέρος 20 ομάδες, ενώ παρά τα σενάρια, τελικά διατηρήθηκε για άλλη μια χρονιά ο τρόπος διεξαγωγής με τους δύο ομίλους. Επίσης θα υπάρχουν πλέι οφ που θα κρίνουν τις δύο θέσεις ανόδου στην πρώτη κατηγορία, ανάμεσα στους πρωταθλητές των δύο ομίλων, και πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία.

Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις ΠΑΕ της Super League 2 το ζήτημα της ανεύρεσης τηλεοπτικού συμβολαίου, με τους διοικούντες τη Λίγκα πάντως να εμφανίζονται αισιόδοξοι για εξελίξεις τις επόμενες μέρες.

Οσον αφορά την πρεμιέρα, το πρόγραμμα όπως προέκυψε από την κλήρωση έχει ως εξής:

1ος όμιλος

Καμπανιακός - Καβάλα, Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β', Ηρακλής - Αστέρας Τρίπολης Β', Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός, Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα.

2ος όμιλος

Καλαμάτα - Μαρκό, Χανιά - Ελλάς Σύρου, Ηλιούπολη - Παναργειακός, Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος, Αιγάλεω - Athens Kallithea.

    

