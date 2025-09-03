Η Εθνική ηττήθηκε 80-77 και πλέον όλα είναι ανοιχτά για την πρωτιά στον 3ο όμιλο
Η νίκη των Βόσνιων είναι ιστορική γι' αυτούς, καθώς είναι η πρώτη τους επί της Ελλάδας σε Eurobasket μετά από 5 ήττες. Οσο για την Εθνική, το αποτέλεσμα δεν έχει μεν συνέπειες σε ό,τι αφορά την πρόκριση, αφού έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στους «16», ωστόσο περιπλέκει τα πράγματα αναφορικά με την πρωτιά στον όμιλο και κατ' επέκταση τις διασταυρώσεις στα νοκ άουτ.
Η Εθνική έπεσε στο 3-1 στη βαθμολογία και πλέον θα είναι κομβικός γι' αυτήν ο τελευταίος αγώνας στον όμιλο, αύριο Πέμπτη με αντίπαλο την Ισπανία. Η Ελλάδα κρατάει ακόμα την τύχη στα χέρια της, αφού με νίκη επί των Ισπανών θα είναι οριστικά 1η, ενώ σε περίπτωση ήττας μπορεί να βρεθεί ακόμα και στην 4η θέση, στο χειρότερο πιθανό σενάριο.
Να σημειωθεί πάντως ότι αρκετά ζητήματα του ομίλου αναμενόταν να ξεκαθαριστούν από το αποτέλεσμα του κρίσιμου χθεσινοβραδινού αγώνα μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, των βασικών αντιπάλων της Εθνικής για την πρωτιά στον 3ο όμιλο.
Eurokinissi
Οι Ελληνες διεθνείς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τελευταίο πεντάλεπτο και «μάζεψαν» τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.
Από ελληνικής πλευράς υπήρξαν σοβαρά παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, όταν η Εθνική επιχείρησε την ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80
Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14, Τολιόπουλος 8, Σλούκας 15, Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολάου 11, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3, Κ. Αντετοκούνμπο 5, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 9.
Βοσνία (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 18, Ρόμπερσον 18, Αλιμπέγκοβιτς 3, Αρσλανάγκιτς, Ατιτς 15, Γκέγκιτς 5, Πέναβα 7, Λάζιτς 7, Βράμπατς, Καμένιας 7.