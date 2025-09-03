EUROBASKET 2025

Εμπλοκή με τη Βοσνία, μπλέξιμο για το φινάλε

«Λαβωμένη» από τις απουσίες των Γ. Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη, που έμειναν εκτός την τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων, αλλά και προδομένη από τα λάθη της, η Εθνική ομάδα υπέστη χθες την πρώτη της ήττα στο φετινό Eurobasket, 80-77 από τη Βοσνία για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου, ο οποίος πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Η νίκη των Βόσνιων είναι ιστορική γι' αυτούς, καθώς είναι η πρώτη τους επί της Ελλάδας σε Eurobasket μετά από 5 ήττες. Οσο για την Εθνική, το αποτέλεσμα δεν έχει μεν συνέπειες σε ό,τι αφορά την πρόκριση, αφού έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στους «16», ωστόσο περιπλέκει τα πράγματα αναφορικά με την πρωτιά στον όμιλο και κατ' επέκταση τις διασταυρώσεις στα νοκ άουτ.

Ανοιχτό φινάλε για την πρωτιά

Η Εθνική έπεσε στο 3-1 στη βαθμολογία και πλέον θα είναι κομβικός γι' αυτήν ο τελευταίος αγώνας στον όμιλο, αύριο Πέμπτη με αντίπαλο την Ισπανία. Η Ελλάδα κρατάει ακόμα την τύχη στα χέρια της, αφού με νίκη επί των Ισπανών θα είναι οριστικά 1η, ενώ σε περίπτωση ήττας μπορεί να βρεθεί ακόμα και στην 4η θέση, στο χειρότερο πιθανό σενάριο.

Να σημειωθεί πάντως ότι αρκετά ζητήματα του ομίλου αναμενόταν να ξεκαθαριστούν από το αποτέλεσμα του κρίσιμου χθεσινοβραδινού αγώνα μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, των βασικών αντιπάλων της Εθνικής για την πρωτιά στον 3ο όμιλο.

Εχει παράπονα, δεν είχε αντίδραση





Eurokinissi

Στο χθεσινό ματς οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έκαναν καλό πρώτο δεκάλεπτο αλλά δεν είχαν ανάλογη συνέχεια, καθώς ειδικά στη δεύτερη περίοδο η Εθνική πραγματοποίησε πολύ κακή εμφάνιση, επιτρέποντας στους Βόσνιους να τρέξουν σερί 18-0 και να πάρουν για τα καλά τα «ηνία» του αγώνα. Η ελληνική ομάδα είχε σοβαρά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία, με 17 χαμένα ριμπάουντ, υπέπεσε σε αρκετά λάθη, δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στο σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων και να βγάλει αντίδραση στο β' μέρος, όπου η Βοσνία κυριάρχησε, με κορυφαίο τον Νούρκιτς και με τους Ρόμπερσον - Ατιτς σε εξαιρετική μέρα.

Οι Ελληνες διεθνείς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τελευταίο πεντάλεπτο και «μάζεψαν» τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Από ελληνικής πλευράς υπήρξαν σοβαρά παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, όταν η Εθνική επιχείρησε την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14, Τολιόπουλος 8, Σλούκας 15, Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολάου 11, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3, Κ. Αντετοκούνμπο 5, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 9.

Βοσνία (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 18, Ρόμπερσον 18, Αλιμπέγκοβιτς 3, Αρσλανάγκιτς, Ατιτς 15, Γκέγκιτς 5, Πέναβα 7, Λάζιτς 7, Βράμπατς, Καμένιας 7.