ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Νικηφόρα πρεμιέρα

Ιδανικά ξεκίνησε η Εθνική πόλο νεανίδων τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μάλτα, καθώς επικράτησε 20-15 της Κροατίας για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Η ελληνική ομάδα συνεχίζει σήμερα με αντίπαλο την Ισπανία για τη 2η αγωνιστική, και σε περίπτωση νέας νίκης θα εξασφαλίσει από τώρα μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στη χθεσινή πρεμιέρα τα κορίτσια της Εθνικής πήραν κεφάλι στο σκορ από την πρώτη περίοδο και «πάτησαν γκάζι» στο δεύτερο οκτάλεπτο, όπου έκαναν ένα επιμέρους 9-3 που άνοιξε τον δρόμο για την τελική επικράτηση.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 9-3, 15-8, 20-15.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 3, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 4, Ελμισιάν 2, Κλαψιανού, Κρασσά 5, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Κροατία σκόραραν: Μπούτιτς 6, Ν. Γιάνκοβιτς 4, Γιάζβιν 2, Πόγκουλι 1, Μ. Γιάνκοβιτς 1. Πέσιτς 1.