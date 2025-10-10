«Οι μανάδες του Μποστ» στο Χαϊδάρι

Αύριο Σάββατο στις 9 μ.μ. και την Κυριακή στις 7.30 μ.μ. η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Πρόοδος» στο Αιγάλεω ανεβάζει στη Στέγη Πολιτισμού στο Χαϊδάρι (Κολοκοτρώνη 36) τη θεατρική παράσταση «Οι μανάδες του Μποστ ή πώς το παλιό σκοτώνει το νέο». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οπως αναφέρει η ομάδα:

«Επειτα από έρευνα και μελέτη στο σύνολο του έργου του σπάνιου δραματουργού και γελοιογράφου Μποστ, αποκαλύφθηκε μπροστά μας το μοτίβο της "Αβυσσαλέας Μάνας", που με τον άλφα ή βήτα τρόπο σκοτώνει τα παιδιά της ξανά και ξανά. Είτε αδιαφορώντας γι' αυτά (Φαύστα), είτε βάζοντας την προσωπική της τέρψη και ανέλιξη σε απόλυτη προτεραιότητα (Μαρία Πενταγιώτισσα, Επάγγελμα της Μητρός μου), είτε δολοφονώντας τα γιατί δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της (Μήδεια), είτε τα τραβάει μαζί της στην καταστροφή (Μαμά Ελλάς, κεντρική ηρωίδα των γελοιογραφιών του). Ενα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του διαμορφώνοντας μια συνεπή νοηματική γραμμή...

Κατά την άποψή μας, κάθε "Μάνα" του Μποστ αντικατοπτρίζει το "Παλιό" που πασχίζει με κάθε τρόπο να ξεκάνει το "Νέο" που η ίδια αναπόφευκτα γέννησε. Σε καθένα από τα παραπάνω έργα του, ο Μποστ κάνει βαθιά κριτική σ' αυτόν τον σάπιο κόσμο που σκοτώνει τα παιδιά του, χρησιμοποιώντας φόρμες της σάτιρας, της μαύρης κωμωδίας, της παρωδίας, της επιθεώρησης, του παραλόγου και πολλές άλλες, φτιάχνοντας ένα ιδιότυπο και μοναδικό είδος αληθινού Λαϊκού Θεάτρου, καλώντας τους πολλούς να δράσουν όχι "πριν να είναι πολύ αργά" αλλά γιατί κατά την άποψή του "είναι ήδη πολύ αργά". Οπως άλλωστε καταδεικνύουν οι τωρινές αλλά και όλες ιστορικά οι θηριωδίες αυτού του σάπιου συστήματος».

Η σύνθεση των κειμένων και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Τσαγκαράκη.