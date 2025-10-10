Η Ειρήνη Παπά στη μεγάλη οθόνη

Ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη το αφιέρωμα στην Ειρήνη Παπά που επιμελούνται η, τοκαι το

Η Ειρήνη Παπά, που «έφυγε» από τη ζωή το 2022, άφησε πίσω της μια σπουδαία σταδιοδρομία στο θέατρο, στο αρχαίο δράμα και τον κινηματογράφο.

Εμφανίστηκε σε ταινίες του Χόλιγουντ και της Τσινετσιτά, σε θεατρικές σκηνές του Μπροντγουέι, σε αρχαίες τραγωδίες στο Ηρώδειο, ενώ αξέχαστες θα μείνουν οι συνεργασίες της με τον Μιχάλη Κακογιάννη, όπως στον «Αλέξη Ζορμπά» - ταινία που απέσπασε τρία όσκαρ. Πρωταγωνίστησε σε δύο ακόμα φιλμ του σπουδαίου δημιουργού που προτάθηκαν για Οσκαρ - και τα δύο αποτέλεσαν μεταφορές στη μεγάλη οθόνη αρχαίων τραγωδιών: Την «Ηλέκτρα» και την «Ιφιγένεια». Η Ειρήνη Παπά πρωταγωνίστησε και σε άλλη μία οσκαρική ταινία: Το «Ζ» του Κώστα Γαβρά που κατάφερε να κατακτήσει χρυσό αγαλματίδιο.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, έχοντας στο πλευρό της μερικά από τα ιερά τέρατα της 7ης τέχνης: Αντονι Κουίν, Γκρέγκορι Πεκ, Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγρέιβ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ, Ντέιβιντ Νίβεν κ.ά.

Στην Ταινιοθήκη θα προβληθούν, από τις 16 έως τις 20 Οκτώβρη, οι ταινίες: «Η λίμνη των στεναγμών» του Γρηγόρη Γρηγορίου (1959), «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» του Τζ. Λι Τόμπσον (1961), «Αντιγόνη» του Γιώργου Τζαβέλλα (1961), «Ηλέκτρα» (1962), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Τρωάδες» (1971) και «Ιφιγένεια» (1977) του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ζ» του Κώστα Γαβρά (1969), «Ο Χριστός σταμάτησε στο Εμπολι» του Φραντσέσκο Ρόσι (1979) και το ντοκιμαντέρ «Η Ειρήνη Παπά στην Κύπρο» του Μ. Κακογιάννη (1978).

Το Σάββατο 18 Οκτώβρη, στις 12 το μεσημέρι, στο Ιδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση «Ειρήνη Παπά - Η συμβολή της στον κινηματογράφο και το θέατρο». Θα συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί, καθώς και οι ηθοποιοί Ρένη Πιττακή, Λυδία Κονιόρδου, Στεφανία Γουλιώτη και Λουκία Μιχαλοπούλου.

Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στη Θεσσαλονίκη (16-19 Οκτώβρη) με την προβολή έξι ταινιών στην αίθουσα Σταύρος Τορνές («Αλέξης Ζορμπάς», «Ηλέκτρα», «Τρωάδες», «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε», «Αντιγόνη και Ιφιγένεια»).