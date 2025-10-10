Η «Νόρα» επανέρχεται στο «Αττις»

Το(Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο) γιορτάζοντας 40 χρόνια από την ίδρυσή του επαναφέρει στη σκηνή μια ακόμη από τις παραστάσεις που σημάδεψαν την πορεία του. Ετσι, μετά το «Alarme» σειρά έχει η ιψενική

Η «Νόρα», σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, επιστρέφει από τις 22 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η «Νόρα», μια από τις πλέον εμβληματικές παραστάσεις των τελευταίων ετών, αγαπήθηκε από τους θεατές, υμνήθηκε από τους κριτικούς και παρουσιάστηκε σε μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ και θέατρα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Piccolo Teatro στο Μιλάνο, στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από τη γέννηση του Giorgio Strehler, και το Εθνικό Θέατρο της Βουδαπέστης.

O σπουδαίος και απαιτητικός κριτικός Michael Billington της «Guardian» έγραψε στις εντυπώσεις του για τη «Νόρα»: «Αν έπρεπε να περιγράψω το ύφος του, θα το χαρακτήριζα τελετουργικό μινιμαλισμό. (...) Ο Τερζόπουλος μεταφέρει την ουσία του κειμένου μέσα από τον λόγο και την κίνηση. (...) Περιγράφει το έργο ως μία μάχη μεταξύ "του τρομαγμένου εγώ και του καταπιεσμένου αληθινού εαυτού" και αυτή η ουσιώδης σύγκρουση ενσαρκώνεται ευφυέστατα από την Σοφία Χιλλ, που παίζει με κάθε ίνα της ύπαρξής της».

Παίζουν: Σοφία Χιλλ, Τάσος Δήμας, Νίκος Ντάσης.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.15, Κυριακή στις 19.15

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (γενική είσοδος), 15 ευρώ (για φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ανέργους, ΑμεΑ).

Μέχρι και τις 23 Οκτώβρη ισχύει προσφορά προπώλησης στα 12 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του θεάτρου 210 5226260.