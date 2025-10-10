ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να αναγνωριστεί η ειδικότητα του βοηθητικού ηθοποιού

Την αναγνώριση της ειδικότητας του βοηθητικού ηθοποιού με παράλληλη απόδοση επαγγελματικού κωδικού ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Εργασίας.

Οπως σημειώνεται στην Ερώτηση, «είναι γνωστό ότι σε όλες τις οπτικοακουστικές παραγωγές είναι απαραίτητη η ειδικότητα του βοηθητικού ηθοποιού. Η ειδικότητα αυτή υποστηρίζει τη σκηνοθεσία, την καλλιτεχνική ερμηνεία, την αρτιότητα του αισθητικού αποτελέσματος. Παρ' όλα αυτά, οι βοηθητικοί ηθοποιοί εδώ και χρόνια εργάζονται ως ανειδίκευτοι, με βασικό μισθό, πολλές φορές μάλιστα με εργόσημο, χωρίς να κατοχυρώνουν βασικά επιδόματα ή ασφαλιστικά δικαιώματα.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι πολλές κρατικές επιχορηγήσεις σε μεγάλους επενδυτές οπτικοακουστικών παραγωγών όχι μόνο δεν ενίσχυσε τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά αντίθετα εντατικοποίησε την εργασία για το σύνολο του κλάδου. Τα αποτελέσματα αυτής της εντατικοποίησης ως προς τους βοηθητικούς ηθοποιούς είναι:

- παραμονή στο "σετ" ως και 12 ώρες ημερήσια για να γυριστούν όλες οι σκηνές

- αύξηση των κινδύνων για εργατικά "ατυχήματα", όπως και σε άλλους κλάδους των οπτικοακουστικών παραγωγών

- αποδοχές που παραμένουν στα ίδια απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.

Οι βοηθητικοί ηθοποιοί θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχουν κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και την απαιτούμενη για την ειδικότητα δωρεάν κατάρτιση σε κρατική δομή».

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές Σεμίνα Διγενή, Γιάννης Δελής, Νίκος Εξαρχος, Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη, Αφροδίτη Κτενά, Λεωνίδας Στολτίδης, Μανώλης Συντυχάκης ρωτούν τους υπουργούς τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

«- Να αναγνωριστεί ειδικότητα βοηθητικού ηθοποιού με παράλληλη απόδοση επαγγελματικού κωδικού.

- Να κατοχυρωθεί συγγενικό δικαίωμα για την καλλιτεχνική συμβολή τους στο οπτικοακουστικό έργο».