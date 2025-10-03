Ετσι, το πρώτο έκθεμα, στο έμπα του Μουσείου, ένας παληός αποστακτήρας, με τα τέσσερα τμήματά του, τον λέβη, τον άμπικα, τον αυλό και το ταγάρι, δηλ. τον ψυκτήρα, τραβάει αμέσως την προσοχή μας μένοντας με το στόμα ανοιχτό κυριολεκτικά, αφού οι δωρητές είναι τα αδέρφια Βάλια και Λεωνίδας Δραγατάκης. Δηλ. τα παιδιά του ΕΑΜίτη συνθέτη, της Εθνικής μας Σχολής, Δημήτρη Δραγατάκη (1914-2001), από την Πλατανούσα της Ηπείρου, γενέτειρα και του ΕΛΑΣίτη αγωνιστή της Εθνικής μας Αντίστασης, ποιητή, λογοτέχνη, θεατρικού συγγραφέα και κριτικού, Γιώργου Κοτζιούλα (1909-1956) ο οποίος μάλιστα οργάνωσε και διηύθυνε (1943-45) το ιστορικό καλλιτεχνικό τμήμα της VIIΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ηπείρου και, κατόπιν (1944), την «Λαϊκή Σκηνή», που ήταν ο θεατρικός θίασος με τον οποίο περιόδευσε στην ελεύθερη Ηπειρο παίζοντας πλούσιο ρεπερτόριο φτάνοντας στις μέρες μας ως, θέατρο του Βουνού. Μαζί του φυσικά ήταν κι ο συνθέτης της «Αντίστασης», Αλέκος Ξένος (1912-1995), φτιάχνοντας και διευθύνοντας χορωδίες φαντάρων - ανταρτών και Λαού, στις απελευθερωμένες περιοχές, οι συγγραφείς Βασίλης Ρώτας, Νίκος Καρβούνης κ.ά. Ο δε Δραγατάκης, νυμφευμένος με Ικαριώτισσα, μας έδωσε την «1η Συμφωνία» του αφιερωμένη στη νεολαία της Εθνικής Αντίστασης, γραμμένη στα 1959, για την οποία τιμήθηκε με το 2ο βραβείο στο Διαγωνισμό Σύνθεσης του ΕΙΡ στα 1962 (1ο βρ. δεν δόθηκε). Ολη η στάση ζωής του Ηπειρώτη συνθέτη αντικατοπτρίζει τα ιδανικά ενός αγνού κομμουνιστή, ενός ΕΑΜίτη αγωνιστή, που έκανε τον ιστορικό Γιώργο Λεωτσάκο (1935-2024) να μου εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι «εάν στη Νεοελληνική μας Εντεχνη Μουσική υπάρχουν κάποιοι Αγιοι, ένας από αυτούς ήταν σίγουρα κι ο Δραγατάκης, ο οποίος δυστυχώς θα πάρει μαζί του πολλά μυστικά για πρόσωπα και πράγματα από την Κατοχή και τον Εμφύλιο».
Οσο για το Αρχείο Παραδοσιακής Μουσικής, δυστυχώς δεν εκτίθεται φυσικά, αλλά καταγράφεται στην ιστοσελίδα http://www.apmi.ikaria.gov.gr/με αποτέλεσμα όλοι να έχουμε δωρεάν πρόσβαση. Πρόκειται για εξαιρετική δουλειά με ιστορικά ηχητικά αποσπάσματα, πάμπολλες φωτογραφίες και επεξηγήσεις και μια ατελείωτη έρευνα και μελέτη της μουσικής της νήσου από το 1900 έως σήμερα, με πανεπιστημιακές πτυχιακές εργασίες φοιτητών να δεσπόζουν και να σε προτρέπουν: «Sempre Studia», δηλ. «να μελετάς πάντα», που πρόκειται για τα δύο -S- του καπακιού του βιολιού.