ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσιάζεται το «Σφαγείο»

Η έκδοση «Το Σφαγείο» αποτελεί ταυτόχρονα έργο τέχνης και ιστορικό ντοκουμέντο. Πρόκειται για συλλογή σκίτσων (13 έργα) φιλοτεχνημένων με κάρβουνο και μολύβι, στα οποία αποτυπώνονται μνήμες και συναισθήματα του Αγάπιου Σαχίνη με αφορμή την «εμπειρία» του στην Μπουμπουλίνας 18 και τη φημισμένη «ταράτσα» της, την οποία ο Μίκης Θεοδωράκης χαρακτήρισε «Σφαγείο». Κάποια από τα σκίτσα συνοδεύονται και από σχόλια του ίδιου του Αγάπιου Σαχίνη, καθιστώντας τα μια συγκλονιστική εικαστική μαρτυρία για τα βασανιστήρια στα οποία υποβαλλόταν όποιος είχε την «τύχη» να βρεθεί εκεί. Στον φάκελο της συλλογής εσωκλείονται επίσης οι στίχοι από το αντιδικτατορικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Το Σφαγείο» (γνωστό και ως «Το μεσημέρι»), καθώς και η επιστολή του πατέρα του Αγάπιου Σαχίνη, Μήτσου, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΚΚΕ «Φωνή της Αλήθειας», μέσα από την οποία αποκαλύπτονται οι βασανισμοί που υπέστη ο γιος του, αποτελώντας παράλληλα μια αποκάλυψη για το σκοτάδι που αποτυπώνεται με το κάρβουνο στα σκίτσα.

Για την έκδοση θα μιλήσουν οι: Ξένης Σαχίνης, χαράκτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Νίκος Μπογιόπουλος, δημοσιογράφος. Γιώργος Λυσαρίδης, καθηγητής, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. Γιώργος Κούδας, βετεράνος παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιώργος Λογοθέτης, δημοσιογράφος.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει κουαρτέτο εγχόρδων.