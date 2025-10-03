«Πουλιά στη Θύελλα» στις Σέρρες

Παρουσίαση του βιβλίου του Σερραίου γιατρού και συγγραφέα Κωνσταντίνου Μπαρμπούτη, με τίτλο «Πουλιά στη Θύελλα», διοργανώνουν η «Λαϊκή Συσπείρωση» Σερρών και οι εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» το Σάββατο 4 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ. στο φουαγιέ του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, στην αίθουσα «Αστέρια».

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η Φιλιώ Σαραντίδου, ιστορικός και περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», και η Αλεξία Μπούμπα, Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Σερρών του ΚΚΕ.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει εκπρόσωπος της οικογένειας του συγγραφέα.