Ο «Ερωτόκριτος» από τον Ross Daly

Τον ανεπανάληπτοτου Βιτσέντζου Κορνάρου θα παρουσιάσει στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 6 Οκτώβρη το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος», υπό τη διεύθυνση τουμε μια νέα, πιο ελεύθερη ματιά, σε μια μουσική παράσταση με αφήγηση, προκειμένου ο θεατής να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πλοκή του έργου.

Ειδικότερα, η μουσική της παράστασης εστιάζει σε σύγχρονες, πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις και σε μια πολυδιάστατη ενορχηστρωτική προσέγγιση. Αυτές προκύπτουν από τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καλλιτεχνών, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το έργο του «Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος».

Ο «Ερωτόκριτος» ιδιαίτερα στην Κρήτη έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης, ψυχαγωγώντας αιώνες τώρα τους Κρήτες, ταυτόχρονα αναδεικνύοντας αυθεντικά στοιχεία λαϊκής σοφίας, γλωσσικού πλούτου και καλλιτεχνικής δημιουργίας, και αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο πολιτιστικό δείγμα της περιόδου της Αναγέννησης στην Ελλάδα.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Ross Daly.

Τραγουδούν: Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Ευγενία Τόλη - Δαμαβολίτη, Γιώργος Μανωλάκης.

Αφηγούνται: Μήτσος Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Νίκος Βρέντζος.

Επιλογή κειμένων - προσαρμογή: Μήτσος Σταυρακάκης.

Πρότυπες συνθέσεις: Μήτσος Σταυρακάκης, Κέλυ Θωμά, Ευγενία Τόλη - Δαμαβολίτη, Βασίλης Σταυρακάκης, Στέλιος Πετράκης, Ross Daly.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr.