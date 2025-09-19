Και η τέχνη πρέπει να αποφασίσει...

Στο στόχαστρο μεγαθηρίων στον χώρο του οπτικοακουστικού κλάδου μπήκαν οι πάνω από 4.000 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άλλοι επαγγελματίες του κινηματογράφου που υπέγραψαν την επιστολή για μποϊκοτάζ των ισραηλινών κινηματογραφικών ιδρυμάτων.

Με ανακοίνωσή της η «Paramount» «εξέφρασε τη διαφωνία της» καταγγέλλοντας τους καλλιτέχνες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, ότι επιχειρούν να φιμώσουν μεμονωμένους καλλιτέχνες με βάση την εθνικότητά τους. Αμεση ήταν η απάντηση των καλλιτεχνών, υπενθυμίζοντας το αρχικό τους κάλεσμα ότι δεν συνεργάζονται «με ισραηλινούς κινηματογραφικούς θεσμούς - συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, ραδιοτηλεοπτικών φορέων και εταιρειών παραγωγής - που εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Ενώ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι «ελπίζουμε ειλικρινά ότι η "Paramount", στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή, δεν διαστρεβλώνει σκόπιμα την πρόθεσή μας σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους συναδέλφους μας στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Μια τέτοια κίνηση θα προστάτευε ένα γενοκτονικό καθεστώς από την κριτική σε μια εποχή που η παγκόσμια κατακραυγή αυξάνεται εκθετικά».

Μετά το παραπάνω κάλεσμα πάνω από 50 Ισραηλινοί δημιουργοί ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους και ο Γιούβαλ Αμπραχαμ της ταινίας «Καμία άλλη Γη», υποστηρίζουν το διεθνές μποϊκοτάζ σε ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τον πόλεμο στη Γάζα. Στην επιστολή τους αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα ότι «εμείς, μια ομάδα σκηνοθετών ντοκιμαντέρ στο Ισραήλ, νιώθουμε βαθιά ντροπή, πόνο, καθημερινό μαρτύριο και αδυναμία μπροστά στις φρικαλεότητες των μαζικών δολοφονιών, της καταστροφής και της εσωτερικής μετακίνησης και της λιμοκτονίας που το κράτος του Ισραήλ επιβάλλει στο όνομά μας στη Γάζα. (...) Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους: Περίπου 64.000 άμαχοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων περίπου 20.000 βρεφών και παιδιών, και περισσότεροι από εκατό χιλιάδες έχουν τραυματιστεί. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε τους χιλιάδες αθώους Παλαιστίνιους που έχουν απαχθεί από τη Γάζα και εξακολουθούν να κρατούνται ως διαπραγματευτικά χαρτιά σε ισραηλινή αιχμαλωσία, καθώς και τις καθημερινές δολοφονίες, καταστροφές και κακοποιήσεις στη Δυτική Οχθη. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα ντοκιμαντέρ, το καλλιτεχνικό μας σπίτι, να τηρήσει τα ίδια πρότυπα και να επικεντρωθεί στον ρόλο της σε κάθε χώρα: Να αντισταθεί στη σιωπή και τη συνενοχή των ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυβερνήσεων στη σφαγή στη Γάζα (...) Ελπίζουμε ότι, παράλληλα με το δικαιολογημένο μποϊκοτάζ εναντίον μας, δεν θα ξεχάσετε την επόμενη μέρα, η οποία πρέπει να έρθει, και ότι δεν θα κλείσετε τον κύκλο του θετικού δυναμικού μέσα στην κοινωνία μας. Λαχταράμε τις μέρες που θα μπορέσουμε ξανά να συνεργαστούμε σε μια γόνιμη δημιουργία».

Στο μεταξύ στο Ισραήλ αποφασίστηκε η απόσυρση χρηματοδότησης σε κινηματογραφικό φεστιβάλ μετά από βράβευση ταινίας που μιλά για το δικαίωμα των παιδιών της Παλαιστίνης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός υπουργός Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, μετά τη νίκη της ταινίας «The Sea» στα κινηματογραφικά βραβεία και την επιλογή της για εκπροσώπηση της χώρας στα επερχόμενα Οσκαρ, δήλωσε στο «Χ»: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι στο πρόσωπο των Ισραηλινών πολιτών από την ντροπιαστική και αποστασιοποιημένη ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Ophir. Ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό του 2026, αυτή η αξιολύπητη τελετή δεν θα χρηματοδοτείται πλέον από χρήματα των φορολογουμένων. Υπό τη θητεία μου, οι Ισραηλινοί πολίτες δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους για μια τελετή που φτύνει στα πρόσωπα των ηρωικών στρατιωτών μας».

Οσο για την υπόθεση της ταινίας που τον εξόργισε είναι η ιστορία ενός Παλαιστίνιου αγοριού που πηγαίνει σχολική εκδρομή στο Τελ Αβίβ για να επισκεφτεί την παραλία για πρώτη φορά, αλλά του απαγορεύεται η είσοδος σε ένα σημείο ελέγχου. Η ταινία απέσπασε πολλά βραβεία, τα οποία ψηφίστηκαν από μέλη της ισραηλινής ακαδημίας κινηματογράφου και τηλεόρασης, ενώ οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα ήταν έντονες στην τελετή, με τους συμμετέχοντες να φορούν μπλουζάκια με μηνύματα όπως «Ενα παιδί είναι παιδί» και «Βάλτε τέλος στον πόλεμο».