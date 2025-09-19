Ισραηλινός τραμπούκισε εκδότρια στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου

Την Τρίτη στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίον του Αρεως, Ισραηλινός επιτέθηκε λεκτικά σε εκδότρια και κινήθηκε εναντίον της, όπως καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπώλων - Εκδοτών Αθηνών και Προαστίων.

Αφορμή για την επίθεση ήταν η αναρτημένη σημαία της Παλαιστίνης στο περίπτερο. Οπως σημειώνεται, «ο Ισραηλινός βγήκε εκτός εαυτού και αφού αποκάλεσε τους συναδέλφους "αντισημίτες, φασίστες, ναζιστές", κατέληξε ότι "δεν υπάρχει Παλαιστίνη, ούτε κράτος Παλαιστίνης, μόνο το μεγάλο κράτος του Ισραήλ". Στη συνέχεια, αφού έφτυσε τη σημαία, τα βιβλία και την εκδότρια, εξαπέλυσε χυδαίες εκφράσεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Τα χειρότερα αποτράπηκαν με την παρέμβαση έτερου συναδέλφου εκδότη που μπήκε μπροστά για να την προστατέψει».

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά ένα «από τα πάμπολλα που έχουν συμβεί τα τελευταίο διάστημα ανά την Ελλάδα», και πως τέτοιες συμπεριφορές «είναι προφανές ότι ενθαρρύνονται από τη στάση της κυβέρνησης, που στηρίζει το κράτος - δολοφόνο. Οχι μόνο δεν υπάρχει καμία συνέπεια σε βάρος τους, αντιθέτως η κυβέρνηση απειλεί με τον αντιρατσιστικό νόμο τούς αλληλέγγυους στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Προφανώς και δεν ταυτίζουμε κάθε Ισραηλινό πολίτη με την κυβέρνησή του. Υπάρχουν Ισραηλινοί που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή, ενάντια στα εγκλήματα στη Γάζα».

Ο Σύλλογος, μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών, που συνυπογράφει το κείμενο, καλεί τους διοργανωτές της Εκθεσης (τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου) να καταδικάσουν, όπως και όλους τους φορείς του βιβλίου να πάρουν θέση για το περιστατικό. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα σε βάρος εκείνων των Ισραηλινών που τραμπουκίζουν και ασκούν βία σε Ελληνες πολίτες.