«Αυτές οι Νύχτες Μένουν»

Οι «Νύχτες Πρεμιέρας» έδωσαν προχτές συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοίνωσαν πλευρές του προγράμματος της φετινής 31ης διοργάνωσης, ενώ εστίασαν ιδιαίτερα στη συρρίκνωση του προγράμματος, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το υπουργείο Πολιτισμού.

Οπως αναφέρθηκε, στα τέλη Ιούνη, μόλις τρεις μήνες πριν την επίσημη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, ενημερώθηκαν ότι «δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τη φετινή διοργάνωση των "Νυχτών Πρεμιέρας"». Οπως είναι κατανοητό, ένα φεστιβάλ προγραμματίζεται ολόκληρη τη χρονιά, δηλαδή η λήξη της διοργάνωσης σηματοδοτεί την αρχή της επόμενης. Διότι για να επιλεχθούν οι ταινίες του προγράμματος, ιδιαίτερα οι πρώτες προβολές, χρειάζεται να παρακολουθήσει κανείς όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης τουλάχιστον... Αρα, το να ανακοινώνεται η περικοπή της χρηματοδότησης στο 1/3 του προϋπολογισμού, 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή, ουσιαστικά ακυρώνει όλη τη δουλειά που έχει γίνει.

Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν στο μισό οι ταινίες που θα προβληθούν (πέρυσι ήταν 170), να καταργηθούν σημαντικές ενότητες του Φεστιβάλ, όπως τα αφιερώματα, οι ειδικές προβολές και τα τμήματα «Midnight» και «Music Film», να υπάρξει περιορισμός στις ειδικές κάρτες διάρκειας 10 προβολών, καθώς και να μη δίνονται διαπιστεύσεις. Παραμένουν όμως οι κάρτες ανέργων και ΑμεΑ.

Τα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν αμείλικτα για την πολιτική του ΥΠΠΟ. Γιατί δεν υπάρχει ένας πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, πέραν του ενός έτους, για το μοναδικό φεστιβάλ που αγκαλιάζει τις περισσότερες κινηματογραφικές αίθουσες του κέντρου; Γιατί να υποβάλλεται το πολύ επιτυχημένο φεστιβάλ σε τέτοια οικονομική «ομηρία» κάθε χρόνο;

Αποκαλυπτική ήταν και η απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση για το αν η περικοπή της χρηματοδότησης σχετίζεται με όσα ακούστηκαν στην περσινή τελετή λήξης. Η απάντηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, Λουκά Κατσίκα, ήταν λιτή: «Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε». Θυμίζουμε ότι πέρυσι το Φεστιβάλ στάθηκε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, άλλωστε εκεί προβλήθηκε για πρώτη φορά το «No other land», ενώ είχε καταγγείλει και τις πιέσεις και παρεμβάσεις που δέχτηκε για να μην προβληθεί μια ταινία που θεωρήθηκε ρωσικών συμφερόντων.

Οσον αφορά το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε ότι θα προβληθούν οι ταινίες «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» και «Put Your Soul on Hand and Walk», και οι δύο με σαφή αναφορά στο τι συμβαίνει σήμερα στη Γάζα. Ακόμα θα προβληθεί η ταινία «Ανεμώνη», στην οποία πρωταγωνιστεί και υπογράφει το σενάριο μαζί με τον γιο του, Ρόναν Ντέι - Λιούις, ο Ντάνιελ Ντέι - Λιούις, ο οποίος θα παρευρεθεί στην προβολή. Θα παρευρεθεί επίσης σε ειδική εκδήλωση του Φεστιβάλ, απονομής Τιμητικού Βραβείου συνολικής προσφοράς του στον κινηματογράφο, ο σημαντικός σκηνοθέτης Νιλ Τζόρνταν.

Περισσότερα για τις «Νύχτες Πρεμιέρας» θα έχουμε σε επόμενα φύλλα του «Ριζοσπάστη». Μέχρι τότε, κρατάμε σημείωση ότι ταινίες του 31ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (1-12 Οκτώβρη) θα φιλοξενηθούν στις αίθουσες «Δαναός», «Cinobo Οπερα», «Αστυ», «Αστορ», «Τριανόν» και «Ολύμπια» - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».