Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εικαστική έκθεση - Αντιπολεμικό 10ήμερο

Από σήμερα έως τις 30 Σεπτέμβρη στη Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης»

Σήμερα Παρασκευή στις 7.30 μ.μ., στην Αρτα εγκαινιάζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» η εικαστική έκθεση «Παίρνουμε θέση», που αποτελεί συνδιοργάνωση του Εργατικού Κέντρου Αρτας και του ΕΕΤΕ. Η έκθεση διαρκεί έως τις 30 Σεπτέμβρη και θα λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή 08.30 - 14.00 και 18.00 - 21.00.

Παρουσιάζονται έργα από την ομώνυμη διαδικτυακή πρωτοβουλία του ΕΕΤΕ (και σε λεύκωμα), η φωτογραφική ενότητα του Ιμπραήμ Ισάμ «Η ελπίδα ανθίζει στη Γάζα», καθώς και προβολή ψηφιοποιημένων έργων Παλαιστίνιων καλλιτεχνών από τη δράση «Να σωθούν τα έργα των Παλαιστινίων καλλιτεχνών».

Στο πλαίσιο του αντιπολεμικού δεκαημέρου, θα γίνουν συζητήσεις, προβολές, συναυλίες, δράσεις για παιδιά, βιβλιοπαρουσιάσεις και ομαδικές επισκέψεις. Η διοργάνωση παίρνει καθαρή θέση ενάντια στους πολέμους και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, προβάλλοντας την αλληλεγγύη και τον κοινωνικό ρόλο της Τέχνης.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Και η τέχνη πρέπει να αποφασίσει...
 Ισραηλινός τραμπούκισε εκδότρια στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου
 «Αυτές οι Νύχτες Μένουν»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ