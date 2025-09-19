ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εικαστική έκθεση - Αντιπολεμικό 10ήμερο

Σήμερα Παρασκευή στις 7.30 μ.μ., στην Αρτα εγκαινιάζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» η εικαστική έκθεση «Παίρνουμε θέση», που αποτελεί συνδιοργάνωση του Εργατικού Κέντρου Αρτας και του ΕΕΤΕ. Η έκθεση διαρκεί έως τις 30 Σεπτέμβρη και θα λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή 08.30 - 14.00 και 18.00 - 21.00.

Παρουσιάζονται έργα από την ομώνυμη διαδικτυακή πρωτοβουλία του ΕΕΤΕ (και σε λεύκωμα), η φωτογραφική ενότητα του Ιμπραήμ Ισάμ «Η ελπίδα ανθίζει στη Γάζα», καθώς και προβολή ψηφιοποιημένων έργων Παλαιστίνιων καλλιτεχνών από τη δράση «Να σωθούν τα έργα των Παλαιστινίων καλλιτεχνών».

Στο πλαίσιο του αντιπολεμικού δεκαημέρου, θα γίνουν συζητήσεις, προβολές, συναυλίες, δράσεις για παιδιά, βιβλιοπαρουσιάσεις και ομαδικές επισκέψεις. Η διοργάνωση παίρνει καθαρή θέση ενάντια στους πολέμους και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, προβάλλοντας την αλληλεγγύη και τον κοινωνικό ρόλο της Τέχνης.