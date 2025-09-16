Σχετικά με την κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού

προς τηνγια να προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες μελέτες για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, καθώς και να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή σημειώνοντας:

«Η διαχρονικά εφαρμοζόμενη πολιτική της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, με βασικό άξονα τη μείωση των δημόσιων προϋπολογισμών και την εμπορευματοποίησή τους, αποτυπώνεται και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, παρά τη σημασία της Κνωσού ως ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του μινωικού πολιτισμού και παρά την πρόσφατη σειριακή ένταξή της στον κατάλογο της UNESCO, όπως άλλωστε - δυστυχώς - συμβαίνει και με άλλα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Ειδικότερα, η συντήρηση του μνημείου χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί από τη μια η εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης του μικροπεριβάλλοντος του μνημείου, την ώρα που, από την άλλη, "καταρρέουν" τα πεύκα και δεν υπάρχει μέριμνα για το πράσινο. Ταυτόχρονα, οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δρομολογούνται έργα στην Κνωσό, δεν αφορούν τις επείγουσες ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας του χώρου. Πρόκειται κυρίως για έργα που για να ολοκληρωθούν θα χρειαστούν χρόνια, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις σχετικές μελέτες. Τέτοια προβλήματα, σε σχέση με τις άμεσες ανάγκες, προέκυψαν ξανά μέσα στο καλοκαίρι, π.χ. οι τουαλέτες που έμειναν κλειστές για μέρες, η καθυστέρηση μελετών για το πάρκινγκ και την πρόσβαση στο μνημείο, οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, οι διαδρομές για ΑμεΑ κ.λπ. Την έλλειψη συντήρησης φανερώνει η σωρεία προβλημάτων, όπως, ενδεικτικά, τα σκουριασμένα σίδερα που είναι ορατά στο Piano Nobile, τα στέγαστρα που χρειάζονται αντικατάσταση, τα επιχρωματισμένα τσιμεντένια στοιχεία που έχουν αφεθεί στη φθορά κ.τ.λ. Ακόμα και έργα που ολοκληρώθηκαν στο παρελθόν δεν λειτουργούν, π.χ. η διαδρομή προς το "Καραβάν Σεράϊ", τα περιφερειακά μνημεία της Κνωσού (Βασιλική Επαυλη, Τάφος - Ιερό, Οικία του Αρχιερέα) κ.ά.

Στο πλαίσιο της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, οι τιμές των εισιτηρίων καθιστούν απαγορευτική την πρόσβαση των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας στην Κνωσό και γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους, σε συνδυασμό βέβαια με όλα τα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα και την ακρίβεια. Ταυτόχρονα, στη λογική του κόστους - οφέλους για την εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει παραχωρηθεί στον ΟΔΑΠ η διαχείριση σημαντικών υπηρεσιών (πωλητήρια, εισιτήρια, κυλικεία κ.λπ.), των οποίων έχει προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, σε βάρος των προσλήψεων εργαζομένων και του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, όπως γίνεται και με την ανάθεση σε ιδιώτες της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα δεν κρύβεται η υποστελέχωση π.χ. έλλειψη προσωπικού καθαριότητας, για το πράσινο, τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ., καθώς και η μη αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού που συνταξιοδοτείται (μόλις 1 θέση ημερήσιου αρχαιοφύλακα στην Κνωσό προκηρύχθηκε στην 3Κ)».

Με βάση τα παραπάνω, στην Ερώτηση του ΚΚΕ που υπογράφει ο βουλευτής Μανώλης Συντυχάκης, ζητούνται από την κυβέρνηση μέτρα για την Κνωσό ώστε:

«- Με ευθύνη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και της ΕΦΑΗ, να προχωρήσουν άμεσα όλες οι αναγκαίες μελέτες για την προστασία της και όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

- Να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, να σταματήσει η εργασιακή ομηρία των εργαζομένων και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση του λαού με μείωση της τιμής των εισιτηρίων».