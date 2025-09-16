«Ατοσσα, τι ονειρεύεσαι;»

Ομαδική έκθεση εικαστικών με έργα εμπνευσμένα από την τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου

Η αντιπολεμική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου, το παλαιότερο σωζόμενο θεατρικό έργο στον κόσμο, αποτελεί την πηγή έμπνευσης τωνπου συμμετέχουν στην έκθεση

Η ιστορικός Τέχνης Δρ. Αθηνά Εξάρχου σχολιάζει, ανάμεσα σε άλλα, στον κατάλογο της έκθεσης:

«Η παρούσα έκθεση φιλοξενεί μια σειρά εικαστικών έργων που τοποθετούνται κριτικά απέναντι στα ζητήματα που θέτει η τραγωδία των "Περσών". Με ποικίλα αισθητικά μέσα - ζωγραφική, σχέδιο, χαρακτική, τρισδιάστατες εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτά και βίντεο - οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες επιχειρούν να προσεγγίσουν αφενός το δράμα της Ατοσσας ως κεντρικής ηρωίδας που προσπαθεί να δώσει νόημα στα οράματα και την εκπλήρωσή τους και αφετέρου την ύβρι του Ξέρξη και τα βάσανα της αποτυχίας, μεταφέροντας τις εικόνες, τα υλικά και τις ιδέες στο σήμερα...».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ρένα Αβαγιανού, Κατερίνα Ασλανίδου, Ιάκωβος Βάης, Χρύσα Βαλσαμάκη, Γιάννης Γαλαίος, Ελλη Γρίβα, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Θαλασσινή Δούμα, Μάρκος Ευλογημένος, Κατερίνα Καλαντζίδου, Γεωργία Καλογεροπούλου, Βασιλική Κοσκινιώτου, Αφροδίτη Κροντήρη, Ματίνα Μαυρονικόλα, Δημήτρης Μηλιώτης, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Κώστας Ντάφλος, Κάλλη Ντολτσέττι, Αφροδίτη Παπαδουλή, Μάριος Πελώνης, Ελένη Πεχλιβάνη, Αγγελική Σβορώνου, Φοίβος Σοφικίτης, Φωτεινή Στεφανίδη, Μάρθα Τσιάρα, Βούλα Φερεντίνου, Σοφία Χουλιαρά.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.