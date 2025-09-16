ΕΕΤΕ

Εκθεση νέων δημιουργών

«...Γαζώνουν χαμηλά τα πολυβόλα ή σκύβεις ή απογειώνεσαι»... Με τίτλο δανεισμένο από στίχο του Μιχάλη Γκανά, τοδιοργανώνει έκθεση των νέων μελών του, στην Πινακοθήκη του δήμου Αθηναίων (Λεωνίδου και Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Μεταξουργείο) προσφέροντας καλλιτεχνικό βήμα σε 170 νέους καλλιτέχνες.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, στις 6 το απόγευμα.

Οπως σημειώνει το ΕΕΤΕ, «σε έναν από τους ωραιότερους εκθεσιακούς χώρους της πόλης, η έκθεση δίνει την ευκαιρία αφενός στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να έρθουν οι ίδιοι και το έργο τους σε επαφή με τους θεατές και αφετέρου παρέχει τη δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει την Τέχνη στη λειτουργία της, αισθητική, παιδευτική και ψυχαγωγική».

Το ζητούμενο της έκθεσης είναι μέσα από το έργο τους οι καλλιτέχνες να πάρουν θέση και να εκφράσουν τη δική τους στάση - μέσα από την τέχνη - απέναντι σε συνθήκες καταπίεσης. Καλούνται να επιλέξουν προσαρμογή ή υπέρβαση.

Θα εκτεθούν έργα όλων των κατηγοριών των εικαστικών τεχνών: Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, performance, εικαστικά περιβάλλοντα, video art, εφαρμογές των εικαστικών τεχνών κ.λπ. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα 170 νέων καλλιτεχνών και ο κάθε καλλιτέχνης καλείται να εκφραστεί ελεύθερα στο πλαίσιο του θέματος, ενώ θα πραγματοποιούνται περιοδικά και ξεναγήσεις από μέλη καλλιτέχνες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.