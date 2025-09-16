Ισραηλινοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπ. Αντρα

Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι του Παλαιστίνιου βραβευμένου με Οσκαρ σκηνοθέτηστη νότια Δυτική Οχθη το βράδυ του Σαββάτου αναζητώντας τον.

Είχε προηγηθεί επίθεση των εποίκων στο χωριό του τραυματίζοντας συγγενείς του. Ο Αντρα τους συνόδευσε στο νοσοκομείο και εκεί έμαθε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν εισβάλει στο σπίτι του, στο οποίο βρισκόταν η σύζυγός του μαζί με την εννέα μηνών κόρη τους.

Ο Μπ. Αντρα δεν έχει βρει τρόπο να επιστρέψει για να ελέγξει την οικογένειά του, επειδή οι στρατιώτες μπλόκαραν την είσοδο στο χωριό και φοβόταν ότι θα τον συλλάβουν. Ο ίδιος περιέγραψε τα γεγονότα του Σαββάτου ως «φρικτά». «Ακόμα κι αν απλώς βιντεοσκοπείς τους εποίκους, ο στρατός έρχεται και σε κυνηγάει, ψάχνει το σπίτι σου», είπε. «Ολόκληρο το σύστημα έχει φτιαχτεί για να μας επιτεθεί, να μας τρομοκρατήσει, να μας κάνει να φοβηθούμε πολύ». Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Γιούβαλ Αμπραχαμ, με τον οποίο συν-σκηνοθέτησαν το βραβευμένο ντοκιμαντέρ, σημείωσε από τη μεριά του: «Αυτό που συνέβη σήμερα στο χωριό του, το έχουμε δει ξανά και ξανά, όπου οι Ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται βάναυσα σε ένα παλαιστινιακό χωριό και αργότερα ο στρατός έρχεται και επιτίθεται στους Παλαιστίνιους».

Θυμίζουμε ότι το «No Other Land», το οποίο κέρδισε φέτος Οσκαρ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ, απεικονίζει τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής Masafer Yatta να σταματήσουν τον ισραηλινό στρατό από το να κατεδαφίσει τα χωριά τους.