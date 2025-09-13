ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Ταξίδι υψηλών βλέψεων στο Τόκιο

Eurokinissi

Με τον πήχη των προσδοκιών νέων διακρίσεων να τοποθετείται για άλλη μια χρονιά ιδιαίτερα ψηλά και την αισιοδοξία να είναι διάχυτη ανάμεσα στα μέλη της, η ελληνική αποστολή του στίβου ετοιμάζεται για την παρουσία της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τόκιο την περίοδο 13 - 20 Σεπτέμβρη.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση, με την οποία ουσιαστικά κλείνει η θερινή σεζόν, προστίθεται στα σπουδαία ραντεβού του παγκόσμιου στίβου που τα τελευταία χρόνια έχουν μεταβληθεί σε ετήσια, εξαιτίας και των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Είναι ενδεικτικό ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο αποτελεί το τρίτο που διεξάγεται την τελευταία τετραετία, καθώς έχουν προηγηθεί εκείνα στο Γιουτζίν το 2022 και στη Βουδαπέστη το 2023, ενώ το 2024 έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.

Με τη φετινή χρονιά να χαρακτηρίζεται μετα-Ολυμπιακή και να σηματοδοτεί την έναρξη του νέου Ολυμπιακού κύκλου για τους αθλητές του παγκόσμιου στίβου, πολλά από τα κορυφαία ονόματα διεθνώς που θα βρεθούν στην ιαπωνική πρωτεύουσα έχουν ως στόχο να υπερασπιστούν τους τίτλους τους στα αγωνίσματα, ενώ για κάποιους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν την αγωνιστική τους υπέρβαση, κυνηγώντας μια θέση στο βάθρο. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι και οι αθλητές που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή διάκριση και ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών απέναντί τους για το μέλλον, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε Εθνικής ομάδας της χώρας τους.

Eurokinissi

Τα «βαριά χαρτιά» και η νέα γενιά

Συνολικά στους αγώνες του Τόκιο αναμένεται να εκπροσωπηθούν 198 χώρες από όλο τον κόσμο, με τους αθλητές που θα πάρουν μέρος να ανέρχονται σε 2.203, συγκεκριμένα 1.124 άνδρες και 1.033 γυναίκες.

Στη διοργάνωση του Τόκιο η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 19μελή αποστολή αθλητών και αθλητριών. Ανάμεσα στα μέλη της υπάρχουν υψηλές βλέψεις για νέες διακρίσεις του ελληνικού στίβου σε διεθνές επίπεδο, πολλώ δε μάλλον που στην αποστολή περιλαμβάνονται όλα τα «βαριά χαρτιά» του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας. Η ομάδα αποτελεί ένα κράμα αθλητών και αθλητριών νέων και παλιότερων, έμπειρων σε διεθνείς διοργανώσεις: Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ο Μίλτος Τεντόγλου (4η συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα), ο Εμμανουήλ Καραλής (επίσης 4η συμμετοχή), η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (6η συμμετοχή) και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (7η συμμετοχή).

Η πρώτη κατηγορία αφορά το «νέο αίμα» του ελληνικού στίβου, με πολλούς αθλητές και αθλήτριες που διψάνε να προσφέρουν διακρίσεις: Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μετά τον κλειστό στίβο θα πάρει το «βάπτισμα» και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, ενώ ντεμπούτο στην διοργάνωση θα κάνουν η Οξάνα Κορένεβα, η Σοφία Αλικανιώτη, ο Γιάννης Ρίζος, ο Δημήτρης Παυλίδης, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η Πένυ Τσινοπούλου και ο Αγγελος Μαντζουράνης, που αποτελεί και το νεαρότερο μέλος της ελληνικής ομάδας, μόλις 21 ετών.





Eurokinissi

Τριάδα για βάθρο

Να σημειωθεί τέλος ότι το όριο για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε πιάσει και ηαποσύρθηκε όμως από τους αγώνες μετά την πρόσφατη γέννηση του παιδιού της.

Μακράν οι περισσότερες ελληνικές ελπίδες για μετάλλια στο Τόκιο εναποτίθενται στον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος, στον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ και στην Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης και κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση, Μίλτος Τεντόγλου, θα επιδιώξει στο Τόκιο να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του από τη διοργάνωση του 2023 στη Βουδαπέστη, διεκδικώντας το χρυσό, που θα είναι το τρίτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο, αφού έχει στη συλλογή του και το ασημένιο στο Γιουτζίν το 2022. Στην πόλη όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα εμφανιστεί με «προίκα» την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με 8,46 μ., αλλά και ψάχνοντας την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις, αφού μετά τον Ιούνη οι μικροτραυματισμοί και οι ατυχίες τον υποχρέωσαν να μείνει μακριά από τον καλό του εαυτό και σε χαμηλές επιδόσεις.

Στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής, με εφαλτήριο τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, έναν χρόνο και κάτι μετά το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι θα ψάξει και την πρώτη του παρουσία σε βάθρο Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, της μόνης διοργάνωσης όπου όχι μόνο δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο μέχρι σήμερα αλλά δεν έχει προκριθεί ούτε στον τελικό. Ο ίδιος από τον περσινό Αύγουστο έχει διαγράψει μια καταπληκτική πορεία, μόνιμα στα «ψηλά», σπάζοντας 11 φορές το φράγμα των 6 μ. και έχοντας κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με 6,08 μ. - και στο Τόκιο θα ψάξει και το βάθρο, προκειμένου να επισφραγίσει τον καλύτερο χρόνο της καριέρας του μέχρι σήμερα.





Κυνηγώντας τη διάκριση

Από την πλευρά της η Ελίνα Τζένγκο ταξίδεψε στο Τόκιο με την προοπτική της κατάκτησης μεταλλίου να μοιάζει καλύτερη από κάθε άλλη φορά τόσο για την ίδια όσο και συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό, σε ό,τι αφορά τις βλέψεις για διάκριση στο αγώνισμα του ακοντισμού γυναικών. Η Τζένγκο κατέχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος, με 64,90 μ., ενώ προέρχεται από εντυπωσιακές εμφανίσεις, με χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης και 1η θέση στη φετινή σειρά μίτινγκ Diamond League, και έτσι οι συνθήκες μοιάζουν ιδανικές για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Πέρα από τους προαναφερθέντες, για αρκετά άλλα μέλη της ομάδας υπάρχουν προσδοκίες για την καλύτερη δυνατή διάκριση στη διοργάνωση του Τόκιο.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο νεαρός Αγγελος Μαντζουράνης στη σφυροβολία, ο οποίος μάλιστα αποτελεί το τέταρτο μέλος της ελληνικής αποστολής (μαζί με τους Τεντόγλου, Καραλή και Τζένγκο) που βρίσκεται εντός του Τοπ 10 στο αγώνισμά του φέτος στον κόσμο. Ο 21χρονος έχει καλύτερη φετινή επίδοση στα 78,21 μ., η οποία του έδωσε το όριο πρόκρισης για το Τόκιο και παράλληλα αποτελεί την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα για την Ελλάδα.

Επίσης η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, το δεύτερο μέλος της ελληνικής αποστολής - μαζί με τον Τεντόγλου - που διαθέτει μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με το χάλκινο στα 35 χλμ. βάδην στη Βουδαπέστη το 2023, θα επιδιώξει την όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση αγωνιζόμενη στα 20 χλμ. και στα 35 χλμ.

Συνέχεια στην πορεία των διακρίσεων όπου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα θέλει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που στο Τόκιο θα έχει διπλή συμμετοχή, στα 100 μ. και στα 200 μ., ενώ το βήμα παραπάνω στη μέχρι τώρα πορεία τους θα επιδιώξουν η Τατιάνα Γκούσιν στο ύψος και η Ειρήνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ.

Τέλος, με τον ενθουσιασμό της πρώτης συμμετοχής και για το καλύτερο δυνατό θα παλέψουν ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία, στην πρώτη ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα στη διοργάνωση μετά από 28 χρόνια, και η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν.

Μπ. Τσ.