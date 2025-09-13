Σάββατο 13 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 14 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η ομάδα
Ανδρες

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος), Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ), Αγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία), Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία), Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία), Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ), Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 & 35 χλμ. βάδην), Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία)

Γυναίκες

Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός), Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην), Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ. & 200 μ.), Τατιάνα Γκούσιν (ύψος), Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία), Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ), Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν), Ολγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην), Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην), Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην), Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην)

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ταξίδι υψηλών βλέψεων στο Τόκιο
Οι ελληνικές συμμετοχές
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ