Μίλτος Τεντόγλου (μήκος), Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ), Αγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία), Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία), Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία), Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ), Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 & 35 χλμ. βάδην), Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία)
Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός), Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην), Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ. & 200 μ.), Τατιάνα Γκούσιν (ύψος), Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία), Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ), Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν), Ολγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην), Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην), Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην), Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην)