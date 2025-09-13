Σάββατο 13 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 14 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι ελληνικές συμμετοχές

Eurokinissi Sports

Σάββατο 13 Σεπτέμβρη

Πρωί:

02.00: 35 χλμ. βάδην ανδρών, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

02.00: 35 χλμ. βάδην γυναικών, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ολγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη

Απόγευμα:

12.55: 100 μ. γυναικών, προκριματικά - Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

13.05: Επί κοντώ ανδρών, προκριματικά - Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος

Κυριακή 14 Σεπτέμβρη

03.00 - 04.46: Σφυροβολία γυναικών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Σταματία Σκαρβέλη

Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη

Πρωί:

03.00 - 04.45: Σφυροβολία ανδρών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Αγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης

03.05: Επί κοντώ γυναικών, προκριματικά - Αριάδνη Αδαμοπούλου

Απόγευμα:

13.40: Μήκος ανδρών, προκριματικά - Μίλτος Τεντόγλου

Τρίτη 16 Σεπτέμβρη

13.40: Τριπλούν γυναικών, προκριματικά - Οξάνα Κορένεβα

Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη

13.30: 200 μ. γυναικών, προκριματικά - Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη

13.15: Υψος γυναικών, προκριματικά - Τατιάνα Γκούσιν

Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη

13.30 - 15.09: Ακοντισμός γυναικών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Ελίνα Τζένγκο

Σάββατο 20 Σεπτέμβρη

01.30: 20 χλμ. βάδην γυναικών, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χριστίνα Παπαδοπούλου

03.00 - 04.35: Δισκοβολία ανδρών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Δημήτρης Παυλίδης

03.50: 20 χλμ. βάδην, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

  • Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2.
    

