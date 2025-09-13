Eurokinissi Sports
Πρωί:
02.00: 35 χλμ. βάδην ανδρών, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
02.00: 35 χλμ. βάδην γυναικών, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ολγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη
Απόγευμα:
12.55: 100 μ. γυναικών, προκριματικά - Πολυνίκη Εμμανουηλίδου
13.05: Επί κοντώ ανδρών, προκριματικά - Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος
Κυριακή 14 Σεπτέμβρη
03.00 - 04.46: Σφυροβολία γυναικών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Σταματία Σκαρβέλη
Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη
Πρωί:
03.00 - 04.45: Σφυροβολία ανδρών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Αγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης
03.05: Επί κοντώ γυναικών, προκριματικά - Αριάδνη Αδαμοπούλου
Απόγευμα:
13.40: Μήκος ανδρών, προκριματικά - Μίλτος Τεντόγλου
Τρίτη 16 Σεπτέμβρη
13.40: Τριπλούν γυναικών, προκριματικά - Οξάνα Κορένεβα
Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη
13.30: 200 μ. γυναικών, προκριματικά - Πολυνίκη Εμμανουηλίδου
Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη
13.15: Υψος γυναικών, προκριματικά - Τατιάνα Γκούσιν
Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη
13.30 - 15.09: Ακοντισμός γυναικών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Ελίνα Τζένγκο
Σάββατο 20 Σεπτέμβρη
01.30: 20 χλμ. βάδην γυναικών, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χριστίνα Παπαδοπούλου
03.00 - 04.35: Δισκοβολία ανδρών, προκριματικά, γκρουπ Α' και Β' - Δημήτρης Παυλίδης
03.50: 20 χλμ. βάδην, ΤΕΛΙΚΟΣ - Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ