22:40

51ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «ΟΔΗΓΗΤΗ» ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ: Η στάση του ΚΚΕ, κόντρα στο ρεύμα, εφόδιο για τον αγώνα στο δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων (ΦΩΤΟ)