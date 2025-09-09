«Μες στους ανθισμένους κήπους» στη Θεσσαλονίκη

Μετά τα 3 sold out σε Ηρώδειο και Λυκαβηττό, τις διθυραμβικές κριτικές και τη μεγάλη ζήτηση από το κοινό, τοέρχεται στηγια 2 μόνο παραστάσεις, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης.

Η Νατάσσα Μποφίλιου ως «κορυφαία του χορού» μεταμορφώνεται από δροσερό κορίτσι σε τραγική μάνα, σύζυγο, αδελφή, ξεναγώντας μας στο μεγαλείο του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Και με όχημα τις ευφυείς «μεσογειακές» ενορχηστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη, το ερμηνευτικό σύνολο 7 ταλαντούχων ερμηνευτών και μουσικών και το ευρηματικό περιστρεφόμενο σκηνικό του Κωνσταντίνου Λαμπρίδη, μεταφερόμαστε θεατρικά σε βαθιά ελληνικές και ιστορικές στιγμές τις οποίες κατέγραψαν τα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη.

Από τα λυρικά του στα σπουδαία λαϊκά, και στα θρυλικά εκείνα τραγούδια που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την Ιστορία της χώρας μας, η παράσταση ενώνει το παρελθόν με το παρόν.

Συντελεστές:

Ερμηνεία: Νατάσσα Μποφίλιου. Ενορχηστρωτική σύλληψη - ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης.

Ερμηνευτικό σύνολο: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μυρτώ Βασιλείου, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης, Ηλίας Βαμβακούσης, Ματθαίος Μπουμπάρης, Γιάννης Δάφνος.

Συμμετέχει ο Νίκος Μποφίλιος.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Αγγελος Τριανταφύλλου.

Σκηνικό: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης. Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης. Κινησιολογία: Σεσίλ Μικρούτσικου. Ενδυματολογική επιμέλεια: Σάσα Χαραρά, Νατάσσα Μποφίλιου.

Κείμενα: Θύμιος Καλαμούκης. Επιμέλεια ρεπερτορίου: Χρήστος Κορτσέλης.

Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Μπουλντής (κοντραμπάσο), Μανώλης Γιαννίκιος (τύμπανα), Γιώργος Κάστανος (σαξόφωνο - κλαρινέτο), Κωνσταντίνος Σαπούνης (τρομπέτα), Ευάγγελος Χαμρίστσακ (τρομπόνι).

Προπώληση: ticketservices.gr.