53ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
Παρουσιάστηκαν τα «30 μικρά διηγήματα» της Ελένης Γερασιμίδου

Η ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου παρουσίασε το βιβλίο της «30 μικρά διηγήματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Αρεως.

Στην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μίλησε για το βιβλίο ο Βασίλης Καλαμαράς, αρθρογράφος της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», ενώ το άνοιγμα εκ μέρους της «Σύγχρονης Εποχής» έκανε η Βαγγελιώ Σεφέρη.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Φαίδρα Παπανικολάου.

Η Ελένη Γερασιμίδου, με την ιδιότητα της συγγραφέα αυτήν τη φορά, μας προσφέρει ένα ταξίδι σε αναμνήσεις που δείχνουν πώς δημιουργούνται οι αξίες, οι επιλογές, οι αποφάσεις στη ζωή. Νεανικές εντυπώσεις, βιώματα, δυνατά και γνήσια συναισθήματα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που τσαλαπατά τα νεανικά όνειρα και τα ιδανικά. Είναι όμως σε θέση αυτός ο κόσμος να καθορίσει έναν άνθρωπο ολοκληρωτικά; Η πορεία της Ελένης Γερασιμίδου αποδεικνύει το αντίθετο: Αποδεικνύει πως οι δυσκολίες και τα εμπόδια δεν μπορούν να νικήσουν όλους τους ανθρώπους και κυρίως δεν νικούν τους ανθρώπους που αποφασισμένοι μάχονται για να θριαμβεύσει ο άνθρωπος και να σταματήσει η εκμετάλλευση και η αδικία.

Ολα αυτά σε μια Θεσσαλονίκη που προβάλλει νοσταλγικά από το παρελθόν, αλλά και ζωντανά στο φόντο των 30 μικρών διηγημάτων της Ελένης Γερασιμίδου, τα οποία και με θεατρικότητα, με τον δυναμισμό της γραφής, συνθέτουν έναν διάλογο με το παρόν της συγγραφέα.


Πριν την εκδήλωση η συγγραφέας υπέγραψε τα βιβλία της στο περίπτερο 25-26 της «Σύγχρονης Εποχής».

    

