«Τεμπέλης Δράκος» στο Ηρώδειο

που τόσο έχει αγαπηθεί από τα παιδιά, τουετοιμάζεται για μια μοναδική συναυλία στοαυτή την

Καλεσμένοι ερμηνευτές του «Τεμπέλη Δράκου» θα είναι οι Αντώνης Αντωνίου (Monsieur Doumani), Φοίβος Δεληβοριάς, Γιάννης Διονυσίου, Αλκίνοoς Ιωαννίδης, Ρένα Μόρφη, Σοφία Παπάζογλου, Απόστολος Ρίζος και Ελένη Τσαλιγοπούλου!

Ο «Τεμπέλης Δράκος» θα συμπράξει με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ καθώς και με την παιδική χορωδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

Ολοι μαζί ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο το Ελεφαντάκι, την Πατάτα, το Βουνό, την Αλεπού, το Σκουλουκούιν, τον Κόκορα, τον Παγωτατζή και όλους τους άλλους ήρωες του «Τεμπέλη Δράκου».

Χορευτές, σκηνικά και προβολές δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγας.

Προπώληση εισιτηρίων ticketservices.gr.