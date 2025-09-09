Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Τεμπέλης Δράκος» στο Ηρώδειο

Ο «Τεμπέλης Δράκος», που τόσο έχει αγαπηθεί από τα παιδιά, του Γιώργου Χατζηπιερή, ετοιμάζεται για μια μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού αυτή την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη.

Καλεσμένοι ερμηνευτές του «Τεμπέλη Δράκου» θα είναι οι Αντώνης Αντωνίου (Monsieur Doumani), Φοίβος Δεληβοριάς, Γιάννης Διονυσίου, Αλκίνοoς Ιωαννίδης, Ρένα Μόρφη, Σοφία Παπάζογλου, Απόστολος Ρίζος και Ελένη Τσαλιγοπούλου!

Ο «Τεμπέλης Δράκος» θα συμπράξει με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ καθώς και με την παιδική χορωδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

Ολοι μαζί ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο το Ελεφαντάκι, την Πατάτα, το Βουνό, την Αλεπού, το Σκουλουκούιν, τον Κόκορα, τον Παγωτατζή και όλους τους άλλους ήρωες του «Τεμπέλη Δράκου».

Χορευτές, σκηνικά και προβολές δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγας.

Προπώληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

    

Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
