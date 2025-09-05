ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Σήμερα και αύριο τα «Μικρασιάτικα 2025» με πλούσιες δράσεις

Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, με ώρα έναρξης και τις δύο μέρες στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας των Προσφυγικών, θα πραγματοποιηθούν τα «Μικρασιάτικα 2025» που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων.

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

Σήμερα Παρασκευή:

Παρουσίαση χορών από τους:

Χορευτικό Τμήμα εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση».

Πολιτιστικό Σύλλογο Παραλίας «Η Αναγέννηση».

Ομιλο Εθιμοτυπικών Εκδηλώσεων Λεχαινών.

«Ελλήνων Χορός».

Παρουσίαση χορών από το Τμήμα Παραδοσιακών χορών του Παμμικρασιατικού.

Συναυλία με την ορχήστρα «Replica».

Αύριο Σάββατο:

Νάμπα - Ενα μικρό δρώμενο για την Παλαιστίνη.

Παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Παμμικρασιατικού:

Παιδικό και εφηβικό.

Καππαδοκίας.

Παραδοσιακών χορών.

Πόντου.

Συναυλία με τους Κωνσταντίνο Νάτση, Αλέξη Χατζηαποστόλου, Παναγιώτη Πάστρα, Αναστασία Σιάχου και τον δεξιοτέχνη του βιολιού Σενίχ Ούνδεγερ.