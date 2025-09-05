Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, με ώρα έναρξης και τις δύο μέρες στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας των Προσφυγικών, θα πραγματοποιηθούν τα «Μικρασιάτικα 2025» που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων.
Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
Σήμερα Παρασκευή:
Παρουσίαση χορών από τους:
Παρουσίαση χορών από το Τμήμα Παραδοσιακών χορών του Παμμικρασιατικού.
Συναυλία με την ορχήστρα «Replica».
Αύριο Σάββατο:
Παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Παμμικρασιατικού:
Συναυλία με τους Κωνσταντίνο Νάτση, Αλέξη Χατζηαποστόλου, Παναγιώτη Πάστρα, Αναστασία Σιάχου και τον δεξιοτέχνη του βιολιού Σενίχ Ούνδεγερ.