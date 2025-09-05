Συγκλόνισε «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» στη Βενετία

Φορώντας μαύρα και κρατώντας τη φωτογραφία της μικρούλας Χιντ Ρατζάμπ, οι συντελεστές της ταινίας «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Ανιά μαζί με τους Χοακίν Φίνιξ και Ρούνι Μάρα μπήκαν στην πρεμιέρα της ταινίας.

Νωρίτερα το ίδιο πρωί, στη δημοσιογραφική προβολή οι κριτικοί βγήκαν συγκλονισμένοι. Οσοι την είδαν, περιγράφουν ένα έργο τέχνης που μπορεί να ταρακουνήσει και τον πιο αδιάφορο θεατή. Περιγράφουν ότι η ψυχή δεν βαστάει να ακούει την αληθινή συνομιλία της Χιντ Ρατζάμπ με τους διασώστες. Περιγράφουν ότι το ηχητικό ντοκουμέντο από μόνο του είναι συγκλονιστικό.

Χτες αναφερθήκαμε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, όμως η βραδινή προβολή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η πρεμιέρα της ταινίας μετατράπηκε σε συλλαλητήριο μαζικής καταδίκης της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Οταν τέλειωσε η προβολή, ο ηθοποιός Motaz Malhees κατέβηκε στο κοινό, πήρε μια παλαιστινιακή σημαία και την άνοιξε στη σκηνή. Ολόκληρη η αίθουσα σειόταν από το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ το χειροκρότημα κράτησε για 23 ολόκληρα λεπτά! Είναι στα αλήθεια αδιάφορο να μετράς τα λεπτά που χειροκροτήθηκε μια ταινία στην πρεμιέρα της. Ομως αυτό το χειροκρότημα δεν ήταν μόνο για την επιβράβευση της ταινίας. Ηταν συνειδητοποίηση, ήταν λυγμός, ήταν οργή, ήταν απόφαση να σταθεί κανείς με το δίκιο. Ηταν όχι άλλα νεκρά παιδιά στη Γάζα, ήταν δεν γίνεται να είμαστε θεατές της γενοκτονίας που συντελείται, ήταν σταματήστε τον πόλεμο.

Στην Ελλάδα έχει ήδη βρει διανομή, όπως έχει βρει και το ντοκιμαντέρ της Σεπιντέ Φαρσί «Put Your Soul on Your Hand and Walk» που μιλάει για την Φατμά Χασούνα...