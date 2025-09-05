Στη Γλυφάδα η «Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»

Τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» παρουσιάζει η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη, στις 8.30 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Γλυφάδας «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατολικής Ρωμυλίας 123), σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ομάδα Γυναικών Γλυφάδας (μέλος της ΟΓΕ). Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη.

Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ έγραψε το συγκεκριμένο έργο στα 1929 - 1930, την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του αμερικανικού κραχ. Η Ιωάννα είναι μια νεαρή κοπέλα με θρησκευτικό πάθος, που προσπαθεί να προσηλυτίσει τους άνεργους, πεινασμένους, εξαθλιωμένους εργάτες στο Σικάγο. Στην προσπάθειά της έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή αλήθεια για το πώς δουλεύει ο σύγχρονος κόσμος.

Ο μηχανισμός της καπιταλιστικής οικονομίας είναι «ίδιος σήμερα και χθες», σχολιάζει το ΠΑΜΕ, το ίδιο και «η εκμετάλλευση των φτωχών και αδύναμων, η εξάρτησή τους από τους κάθε είδους μηχανισμούς που στήνει και χρηματοδοτεί το κεφάλαιο». Η Ιωάννα «ξεκινά ως σωτήρας, όμως έρχεται αντιμέτωπη με τον σκληρό κόσμο της αγοράς. Με τους εκπροσώπους της αγοράς, τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις τους. Οταν η πίστη της Ιωάννας συναντά την πραγματικότητα της εκμετάλλευσης, η συνειδητοποίηση είναι σπαρακτική».

Η παράσταση, που ανέβηκε από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ τους προηγούμενους μήνες, συνεχίζει το «ταξίδι» της σε συνεργασία με σωματεία και φορείς.