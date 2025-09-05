«Εφυγε» από τη ζωή ο Σταύρος Χασάπης

«Εφυγε» από τη ζωή ο πολυβραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Σταύρος Χασάπης. Ο Σταύρος Χασάπης συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Λάμπρος Λιαρόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, η Τώνια Μαρκετάκη, η Αντουανέτα Αγγελίδη, ο Τάσος Ψαράς, ο Νίκος Νικολαΐδης, ο Κώστας Φέρρης κ.ά. ενώ για χρόνια υπήρξε δάσκαλος στη σχολή κινηματογράφου Ευγενίας Χατζίκου. Ο Σταύρος Χασάπης ήταν βαθύς γνώστης της κινηματογραφικής τέχνης και αισθητικής συνολικά, γνώριζε το φιλμ και τις κινηματογραφικές τεχνικές όσο λίγοι στον ελληνικό κινηματογράφο και ήταν πάντα υποστηρικτικός στους νεότερους συνάδελφους του.

Στην ανακοίνωσή του το ΔΣ του ΣΕΟΤ «ΚΛΑΚΕΤΑ» αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «χάρισε με το αστείρευτο ταλέντο του και την εργασιομανία του τη φωτεινή του ματιά στην κινηματογραφική τέχνη».