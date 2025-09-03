Θερμό χειροκρότημα για τον Χρήστο Λεοντή

RIZOSPASTIS

Στα παρασκήνια του Ηρώδειου μετά την ολοκλήρωση της μουσικής παράστασης «Αριστοφάνεια» βρέθηκαν προχτές οΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και ομέλος του ΠΓ της ΚΕ, οι οποίοι συνεχάρησαν θερμά τον μεγάλο μας συνθέτηδημιουργό της παράστασης, και τους υπόλοιπους συντελεστές.

Η εξαιρετική αυτή μουσική παράσταση βασίστηκε στη μουσική που έγραψε ο Χρ. Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνής», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».

Οι ερμηνευτές Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και Klavdia ερμήνευσαν μοναδικά τα εξαιρετικά τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, ενώ οι τρεις χορωδίες (Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», το φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η παιδική χορωδία του CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα), καθώς και η σπουδαία 16μελής ορχήστρα κατάφεραν να μεταδώσουν στους θεατές το αίσθημα του μεγάλου λαϊκού πανηγυριού...

Με τον δικό του τρόπο ο Σταμάτης Κραουνάκης ερμήνευσε τον Αριστοφάνη, ο οποίος σχολίαζε με σκωπτικό τρόπο τα «κακώς κείμενα» της εποχής, που πολλά από αυτά φτάνουν μέχρι τις μέρες μας... Και έτσι δεν θα μπορούσε να μη γίνει δεκτή με ένα θερμό χειροκρότημα η αναφορά στην Παλαιστίνη και τους θεατές να απαντούν φωνάζοντας ρυθμικά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»... Και όλους πάνω και κάτω από τη σκηνή να τραγουδάνε τους στίχους του Κώστα Βάρναλη από την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.





RIZOSPASTIS

RIZOSPASTIS

...