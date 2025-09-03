4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην Κρήτη

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, που διοργάνωσαν χτες, ανήμερα της επετείου του θανάτου του, η Περιφέρεια Κρήτης, ο δήμος Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Το πρωί, στο κοιμητήριο του Γαλατά Χανίων πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση λουλουδιών και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Στη συνέχεια η Χορωδία του δήμου Χανίων απέδωσε τραγούδια του Μίκη και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Πατρικό Σπίτι των Θεοδωράκηδων στον Γαλατά.

Στις εκδηλώσεις μνήμης έδωσε το «παρών» αντιπροσωπεία της ΕΠ Χανίων του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακό σύμβουλο με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», καθώς και αντιπροσωπεία της ΚΝΕ, της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, του Παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Χανίων και του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Εκεί οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης 1925-2025. Με την απόσταση του χρόνου». Ακόμα, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης πραγματοποιήθηκε ομιλία του αρχιμουσικού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, την περασμένη Δευτέρα διοργανώθηκε από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη μια μεγάλη συναυλία με τις ερμηνεύτριες Τάνια Τσανακλίδου και Μαρία Παπαγεωργίου. Ο λαός και η νεολαία των Χανίων μετέτρεψαν τη μεγάλη συναυλία σε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, με συνθήματα και παλαιστινιακές σημαίες να ανεμίζουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.