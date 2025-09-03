48ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ανοίγει τις πύλες του σε λίγες μέρες

Σε λιγότερο από μια βδομάδα ξεκινά το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η 48η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή, γιατί το φεστιβάλ έχει νέο καλλιτεχνικό διευθυντή και αρκετούς νέους επικεφαλής στα τμήματά του. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, εκτός από τον κρίσιμο ρόλο του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ, είναι επίσης επικεφαλής του Εθνικού Διαγωνιστικού προγράμματος και του Kiddo, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα συναντάμε τους Βασίλη Τερζόπουλο ως επικεφαλής Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος, τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη ως επικεφαλής του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού προγράμματος, τον Κωστή Χαραμουντάνη ως επικεφαλής του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού προγράμματος, τον Σπύρο Σιάκα ως επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Animation, την Μάγια Σφακιανάκη ως επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Short & Green, την Αντιγόνη Παπαντώνη ως επικεφαλής Short Film Hub και την Βαρβάρα Δούκα ως επικεφαλής Pitching Lab.

Φέτος το φεστιβάλ συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό υποβαλλόμενων ταινιών σε όλα του τα τμήματα, συνολικά υποβλήθηκαν 3.714 ταινίες απ' όλο τον κόσμο. Το Φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 151 ταινίες μικρού μήκους σε όλα τα διαγωνιστικά του τμήματα. Από αυτές, 35 ταινίες θα διαγωνιστούν στο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα και 24 στο ελληνικό σπουδαστικό - οι περισσότερες σε παγκόσμια πρεμιέρα. Υπάρχουν αρκετές ελληνικές συμμέτοχες σε όλα τα διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ είναι πλούσιο σε συζητήσεις, αφιερώματα και masterclass. Το Φεστιβάλ Δράμας γιορτάζει τα 30 χρόνια από τη διεθνοποίησή του, με ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει μία επιλογή 15 ταινιών που απέσπασαν το Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος από το 1995 έως τον Σεπτέμβριο του 2024. Επίσης, θα διεξαχθούν αφιερώματα στον Αγγελο Φραντζή και την Helena Wittmann με 6 και 8 ταινίες των βραβευμένων σκηνοθετών αντίστοιχα.

Το φετινό πρόγραμμα του Short Film Hub περιλαμβάνει 3 εξειδικευμένα εργαστήρια, 5 πάνελ συζητήσεων, 2 λογοτεχνικά αίθρια που συνεχίζουν την παράδοση του Φεστιβάλ Δράμας. Φέτος δίνεται έμφαση στην πρακτική γνώση, δηλαδή από την κινηματογράφηση με φιλμ και την παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους μέχρι και την προβολή της στα φεστιβάλ, μέχρι και την αναζήτηση διανομής στις αίθουσες. Ας ελπίσουμε αυτές οι συζητήσεις να αποτελέσουν έναυσμα για τους διανομείς και τους αιθουσάρχες να φέρουν τη μικρού μήκους στο προσκήνιο των προβολών και το κράτος να δώσει κίνητρα για τη διανομή και προβολή τους.

Τόσο το αναλυτικό πρόγραμμα, όσο και την πλατφόρμα για τις δωρεάν πλέον προβολές των ταινιών όλων των κατηγοριών τις μέρες διεξαγωγής του φεστιβάλ θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ https://www.dramafilmfestival.gr/.

Ο «Ριζοσπάστης» θα βρίσκεται εκεί και θα επανέλθει με το καθιερωμένο του αφιέρωμα.