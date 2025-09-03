Από τις 9 έως τις 15 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τέχνης «Remezzo» στην Καλαμαριά
Η έκθεση θα λειτουργεί τις καθημερινές 6 με 9 μ.μ., Σάββατο και Κυριακή και πρωινά 11 π.μ. με 2 μ.μ.
Η έκθεση επιχειρεί να μεταφέρει τον θεατή στο τοπίο μιας εποχής όπου η ανθρωπότητα βρέθηκε στο έσχατο σημείο της βαρβαρότητας - αλλά και της αντίστασης. Μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, μεικτές τεχνικές, videoart, performance και εγκατάσταση, οι καλλιτέχνες της «Fire Art» αναμετριούνται με τα φαντάσματα του φασισμού και του πολέμου, ανασύροντας εικόνες, πρόσωπα, σκιές και φλόγες που δεν έσβησαν.
Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οκτώ δεκαετίες από ένα γεγονός που φαντάζει μακρινό στο ημερολόγιο, μα παραμένει οδυνηρά κοντινό στην ανθρώπινη μνήμη. Γιατί ο πόλεμος εκείνος - όπως και τόσοι άλλοι - δεν ήταν απλώς στιγμές σύγκρουσης. Ηταν έκρηξη μέσα από τις ρωγμές ενός κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω στον ανταγωνισμό, το μοίρασμα αγορών, αποικιών, δρόμων και συμφερόντων. Ηταν το σκοτεινό πρόσωπο του καπιταλισμού σε κρίση.
Από το θεατρικό εργαστήρι προέκυψαν τέσσερα κείμενα, που ηχογραφήθηκαν, ντύθηκαν με μουσική και αποτέλεσαν υλικό για τη δημιουργία videoart που κινηματογραφήθηκαν με εικαστική προσέγγιση και στοιχεία καλλιτεχνικής εγκατάστασης και performance. Το ίδιο υλικό εξελίχθηκε και στην performance που θα παρουσιαστεί στα εγκαίνια.