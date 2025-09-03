«Ο ήλιος πέρασε απ' τη στάχτη»

Θα παρουσιαστεί το δρώμενο «Υστερα πάλι πυροβολισμοί. Μετά σιωπή».

Η έκθεση θα λειτουργεί τις καθημερινές 6 με 9 μ.μ., Σάββατο και Κυριακή και πρωινά 11 π.μ. με 2 μ.μ.

Η έκθεση επιχειρεί να μεταφέρει τον θεατή στο τοπίο μιας εποχής όπου η ανθρωπότητα βρέθηκε στο έσχατο σημείο της βαρβαρότητας - αλλά και της αντίστασης. Μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, μεικτές τεχνικές, videoart, performance και εγκατάσταση, οι καλλιτέχνες της «Fire Art» αναμετριούνται με τα φαντάσματα του φασισμού και του πολέμου, ανασύροντας εικόνες, πρόσωπα, σκιές και φλόγες που δεν έσβησαν.

Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οκτώ δεκαετίες από ένα γεγονός που φαντάζει μακρινό στο ημερολόγιο, μα παραμένει οδυνηρά κοντινό στην ανθρώπινη μνήμη. Γιατί ο πόλεμος εκείνος - όπως και τόσοι άλλοι - δεν ήταν απλώς στιγμές σύγκρουσης. Ηταν έκρηξη μέσα από τις ρωγμές ενός κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω στον ανταγωνισμό, το μοίρασμα αγορών, αποικιών, δρόμων και συμφερόντων. Ηταν το σκοτεινό πρόσωπο του καπιταλισμού σε κρίση.





Στην έκθεση παρουσιάζονται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά έργα τέχνης, τα οποία προέκυψαν μέσα από βιωματικό θεατρικό εργαστήρι στο οποίο συμμετείχαν μέλη της ομάδας. Με βασικό εργαλείο τον αυτοσχεδιασμό και ασκήσεις χρήσης και βίωσης κειμένου ήρθαμε σε επαφή με μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τη φρίκη του πολέμου αλλά και την αντίσταση, όπως έχουν καταγραφεί σε λογοτεχνικά κείμενα («Το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ», «Χρόνια Οδύνης» της Μαρίας Σιδέρη, «Εν Θεσσαλονίκη... Από τον πόλεμο, την κατοχή και την αντίσταση» της Ελευθερίας Δροσάκη) και οδηγήσαμε τους χαρακτήρες που ζωντανέψαμε να συνομιλήσουν με έργα μεγάλων ποιητών όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Bertolt Brecht, ο Στέφανος Τηλικίδης, ο Primo Levi. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το θεατρικό έργο του Irwin Shaw «Θάψτε τους νεκρούς» που γέννησε την ιδέα των συναντήσεων ζωντανών που επιβίωσαν από τον πόλεμο με νεκρούς του πολέμου.

Από το θεατρικό εργαστήρι προέκυψαν τέσσερα κείμενα, που ηχογραφήθηκαν, ντύθηκαν με μουσική και αποτέλεσαν υλικό για τη δημιουργία videoart που κινηματογραφήθηκαν με εικαστική προσέγγιση και στοιχεία καλλιτεχνικής εγκατάστασης και performance. Το ίδιο υλικό εξελίχθηκε και στην performance που θα παρουσιαστεί στα εγκαίνια.