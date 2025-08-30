Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Το πρόγραμμα - Η βαθμολογία

Eurokinissi Sports

1η αγωνιστική

Γεωργία - Ισπανία 83-69, Βοσνία - Κύπρος 91-64, Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική 30/8

15.00 Ιταλία - Γεωργία (ΕΡΤ1, Novasports Start), 18.15 Κύπρος - Ελλάδα (ΕΡΤ1, Novasports Start), 21.30 Ισπανία - Βοσνία (Novasports Start)

3η αγωνιστική 31/8

15.00 Γεωργία - Ελλάδα (ΕΡΤ NEWS, Novasports Start), 18.15 Ισπανία - Κύπρος (Novasports Start), 21.30 Βοσνία - Ιταλία (Novasports Start)

4η αγωνιστική 2/9

15.00 Ελλάδα - Βοσνία (ΕΡΤ NEWS), 18.15 Κύπρος - Γεωργία, 21.30 Ιταλία - Ισπανία

5η αγωνιστική 4/9

15.00 Βοσνία - Γεωργία, 18.15 Ιταλία - Κύπρος, 21.30 Ισπανία - Ελλάδα (ΕΡΤ NEWS)

Η βαθμολογία

Βοσνία 1-0 2β., Γεωργία 1-0 2β., Ελλάδα 1-0 2β., Ιταλία 0-1 1β., Ισπανία 0-1 1β., Κύπρος 0-1 1β.

    

