Eurokinissi Sports
Γεωργία - Ισπανία 83-69, Βοσνία - Κύπρος 91-64, Ελλάδα - Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική 30/8
15.00 Ιταλία - Γεωργία (ΕΡΤ1, Novasports Start), 18.15 Κύπρος - Ελλάδα (ΕΡΤ1, Novasports Start), 21.30 Ισπανία - Βοσνία (Novasports Start)
3η αγωνιστική 31/8
15.00 Γεωργία - Ελλάδα (ΕΡΤ NEWS, Novasports Start), 18.15 Ισπανία - Κύπρος (Novasports Start), 21.30 Βοσνία - Ιταλία (Novasports Start)
4η αγωνιστική 2/9
15.00 Ελλάδα - Βοσνία (ΕΡΤ NEWS), 18.15 Κύπρος - Γεωργία, 21.30 Ιταλία - Ισπανία
5η αγωνιστική 4/9
15.00 Βοσνία - Γεωργία, 18.15 Ιταλία - Κύπρος, 21.30 Ισπανία - Ελλάδα (ΕΡΤ NEWS)
Βοσνία 1-0 2β., Γεωργία 1-0 2β., Ελλάδα 1-0 2β., Ιταλία 0-1 1β., Ισπανία 0-1 1β., Κύπρος 0-1 1β.