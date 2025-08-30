Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 38
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Το πρόγραμμα του διημέρου 30-31/8
1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΡΙΓΑ)

30/8: Τσεχία - Εσθονία (14.45 Novasports 4), Λετονία - Σερβία (18.00 Novasports 4), Τουρκία - Πορτογαλία (21.15 Novasports 4)

2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΤΑΜΠΕΡΕ)

30/8: Λιθουανία - Γερμανία (13.30 Νοvasports 5), Βρετανία - Σουηδία (16.30 Novasports 5), Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20.30 Novasports 5)

4ος ΟΜΙΛΟΣ (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ)

30/8: Ισλανδία - Βέλγιο (15.00 Novasports 6), Γαλλία - Σλοβενία (18.00 Novasports 6), Πολωνία - Ισραήλ (21.30 Novasports 6)

31/8: Σλοβενία - Βέλγιο (15.00 Novasports 4), Ισραήλ - Γαλλία (18.00 Novasports 4), Πολωνία - Ισλανδία (21.30 Novasports 4)

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ο δρόμος για τη διάκριση ξεκινάει από τη Λεμεσό
Το πρόγραμμα - Η βαθμολογία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ