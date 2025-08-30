ΕUROBASKET 2025

Ο δρόμος για τη διάκριση ξεκινάει από τη Λεμεσό

Να βάλει τις βάσεις από τώρα

Εχοντας ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της με την νίκη επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του φετινού Eurobasket, η Εθνική ανδρών δίνει το διήμερο 30-31 Αυγούστου συνέχεια στην αγωνιστική δράση με δυο απανωτά παιχνίδια για τον 3ο όμιλο που διεξάγεται στη Λεμεσό. Σε αυτά θα αντιμετωπίσει αρχικά την διοργανώτρια του ομίλου, Κύπρο, το Σάββατο 30/8 ενώ θα ακολουθήσει και η αντίστοιχη αναμέτρηση με τη Γεωργία την Κυριακή 31/8. Δυο αναμετρήσεις που η Εθνική καλείται να κάνει το απόλυτο 2/2 προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για τον πρώτο στόχο της διοργάνωσης που είναι η πρωτιά στον όμιλο ενόψει και των διασταυρώσεων που θα ακολουθήσουν στην τελική φάση της διοργάνωσης με τους αγώνες νοκ άουτ. Μάλιστα, μετά τα όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του ομίλου, με τη Γεωργία να κάνει την έκπληξη με τη νίκη της απέναντι στην Ισπανία, ειδικά ο δεύτερος αγώνας για την Εθνική απέκτησε πλέον τον χαρακτήρα του κομβικού για τη συνέχεια του ομίλου και τις επόμενες υποχρεώσεις που θα ακολουθήσουν εντός της νέας εβδομάδας με Βοσνία και Ισπανία. Σημειώνεται πως από τους τέσσερις ομίλους της Α' φάσης της διοργάνωσης προκρίνονται στην τελική φάση των νοκ άουτ αγώνων (φάση των 16, προημιτελικά, ημιτελικά) οι τέσσερις πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου.





Eurokinissi

Εχοντας ως βασική επιδίωξη να βρει τον δρόμο που θα την οδηγήσει ξανά σε θέσεις βάθρου για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο του 2009, η Εθνική καλείται τόσο στις δυο επόμενες υποχρεώσεις, όσο και γενικότερα στον όμιλο να δείξει τις υψηλές βλέψεις στο τουρνουά. Κάτι που θεωρείται βασικό στοιχείο προκειμένου να υπάρξει η τόνωση ενόψει και της συνέχειας που αναμένεται πιο δύσκολη. Η επιστροφή στις διακρίσεις άλλωστε δεν κρύφτηκε σε κανένα σημείο μέχρι τώρα από το τεχνικό τιμ και τους διεθνείς της ομάδας, από τη στιγμή που στα μέσα καλοκαιριού μαζεύτηκαν για να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει της διοργάνωσης.

Πλέον με δεδομένο ότι στον όμιλο της Λεμεσού θεωρητικά δεν τίθεται καν θέμα πρόκρισης για την Ελλάδα (και τις θέσεις της πρώτης τετράδας) η επίτευξη του στόχου της πρωτιάς σε αυτόν λογίζεται ως το καλύτερο ψυχολογικό εφαλτήριο για τους Ελληνες διεθνείς. Μάλιστα, για αυτό η Ελλάδα έχει αποκτήσει περισσότερα πλεονεκτήματα απ' ό,τι κατείχε αρχικά, μετά την 1η αγωνιστική και τη νίκη επί της Ιταλίας αλλά και την αναπάντεχη ήττα της έστω και σε αναδόμηση Ισπανίας από τη Γεωργία. Με την επικράτηση επί των Ατζούρι η Ελλάδα καθάρισε ουσιαστικά με τον (επίσης θεωρητικά) έναν εκ των δυο βασικών αντιπάλων της στο κυνήγι της πρωτιάς, την ώρα που η έτερη αντίπαλος Ισπανία με το «καλημέρα» μείωσε αρκετά τα περιθώρια νέων απωλειών μετά το στραπάτσο της πρεμιέρας. Ουσιαστικά ενόψει των δυο αναμετρήσεων που ακολουθούν για την Εθνική τα περισσότερα βλέμματα στρέφονται στον αγώνα με τη Γεωργία, η οποία με την εμφάνιση στην πρεμιέρα απειλεί... ανοικτά για νέες ζημιές και τα υπόλοιπα εκ των φαβορί του ομίλου (Ελλάδα, Ιταλία) χωρίς μάλιστα να κρύβει τις δικές της φιλοδοξίες και βλέψεις για τη συνέχεια.

Αγωνιστική εικόνα με δυο όψεις





Eurokinissi

Τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των φιλικών που έδωσε, όσο και μετά την πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στην Ιταλία, το αγωνιστικό πρόσωπο της Εθνικής έδειξε να παρουσιάζει μια εικόνα ανάμεικτων συμπερασμάτων. Με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει πριν το ταξίδι στη Λεμεσό πως ένα από τα ζητούμενα της ομάδας στους αγώνες του ομίλου είναι η καθημερινή βελτίωση της εικόνας παιχνίδι με παιχνίδι. Κάτι για το οποίο ο Ελληνας τεχνικός αν και στάθηκε στις αδυναμίες στο παιχνίδι της Εθνικής, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Στα θετικά στοιχεία για την Εθνική και ειδικά κόντρα στους Ιταλούς - που μάλιστα αντιμετώπισε δυο φορές σε μια εβδομάδα καθώς είχε προηγηθεί και η αντίστοιχη κόντρα για το τουρνουά Ακρόπολις - συμπεριλαμβάνεται εμφανώς η πολύ καλή αμυντική λειτουργία, τόσο σε ατομικό επίπεδο παικτών όσο και ως σύνολο. Ενδεικτικό είναι πως στην πρεμιέρα η Εθνική κράτησε την Ιταλία, μια ομάδα που μπορεί να έχει διάφορα ζητήματα αλλά διαθέτει αρκετούς παίκτες σκόρερ, στους μόλις 66 π. με τους... γείτονες μάλιστα να μετράνε μόλις 7/27 τρίποντα. Ενω πολύ καλή ήταν και η εικόνα που παρουσίασαν οι διεθνείς και στις προσωπικές μονομαχίες (ένας με έναν) καθώς και στην πίεση στην κυκλοφορία της μπάλας από τους αντιπάλους.





Eurokinissi

Με «ζεστό» τον Γ. Αντετοκούνμπο

Ωστόσο, στην άλλη πλευρά του νομίσματος τα ζητήματα διαχείρισης ενός σταθερού ρυθμού, όπως και τα αντίστοιχα που αφορούν την επιθετική λειτουργία, όπως είχαν διαφανεί και στις φιλικές αναμετρήσεις, έδειξαν να είναι υπαρκτά στο αγωνιστικό προφίλ τουλάχιστον στην πρεμιέρα των αγώνων στη Λεμεσό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σε ένα παιχνίδι που στο μεγαλύτερο μέρος του έδειξε να ελέγχει με διαφορές ασφαλείας χωρίς προβλήματα, οι διεθνείς κατάφεραν να αγχωθούν στο τελευταίο δίλεπτο όταν είδαν τους Ιταλούς να μειώνουν στο -5 (71-66), παρ' όλα αυτά έδειξαν χαρακτήρα και συγκέντρωση αποφεύγοντας τους μπελάδες. Την ίδια ώρα με το «καλημέρα» της διοργάνωσης φάνηκαν οι όποιες αδυναμίες κάτω από τη ρακέτα και στις θέσεις των ψηλών αλλά και η έλλειψη πλουραλισμού στο σκοράρισμα, πλην του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κάτι που αποτυπώνεται και στους μόλις 75 π. που η ελληνική ομάδα σημείωσε στην επίθεση, αν και εμφανώς ανώτεροι σε βασικά σημεία των αντιπάλων της.

Η παρουσία του σπουδαίου παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην αποστολή της Εθνικής για το φετινό Eurobasket ήταν από τους βασικούς παράγοντες που αύξησαν κατά πολύ τις προσδοκίες διάκρισης για την ελληνική ομάδα. Αν και αρχικά η απουσία του Ελληνα άσσου του ΝΒΑ από τις ομαδικές προπονήσεις και τα πρώτα φιλικά έδωσε τροφή για σχόλια και σενάρια, εντούτοις πέραν των όποιων γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούσαν τις συμφωνίες ΕΟΚ - Μιλγουόκι για τη συμμετοχή του παίκτη, δεν έδειξε να είναι κάτι παραπάνω. Αντίθετα, με το «καλημέρα» της εμφάνισής του εντός του παρκέ ξεκινώντας από το τουρνουά Ακρόπολις ο διεθνής παίκτης φρόντισε να επιβεβαιώσει την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και κυρίως τη διάθεση και το πάθος του να βοηθήσει την ομάδα. Κάτι που έγινε πλέον ξεκάθαρο και στην πρώτη υποχρέωση της Εθνικής στο τουρνουά κόντρα στην Ιταλία που αποτέλεσε το βαρύ χαρτί της επιτυχίας της Ελλάδας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, ενώ μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 29 λεπτά. Ενδεικτικό μάλιστα της πολύ καλής απόδοσής του ήταν πως για περίπου 25 λεπτά ο Γιάννης ήταν η μόνιμη πηγή σκοραρίσματος για την Ελλάδα, έχοντας πετύχει 23 από τους 50 πόντους της Εθνικής μέχρι τα μισά του δεύτερου 10λέπτου.

Μπ. Τσ.