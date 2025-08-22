ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

«... κι όλοι σου λένε "πόλεμος"! μα εσύ ζητάς ειρήνη... »

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ηδιοργανώνει τοΤο 8ο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στιςστον θερινό κινηματογράφο, με

Κάθε χρόνο το φεστιβάλ έχει ένα κεντρικό θέμα, βάσει του οποίου επιλέγονται τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν. Το φετινό, 8ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στον όλεθρο που προκαλεί ο πόλεμος και την επιτακτική ανάγκη για ειρήνη, με σύνθημα: «...κι όλοι σου λένε "πόλεμος"! μα εσύ ζητάς ειρήνη...».

«Ισως δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι σήμερα θα βλέπαμε τις ίδιες εικόνες με εκείνες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, του λιμού, της φρίκης και της εξαθλίωσης. Σχεδόν στις ίδιες οθόνες αλλά κι από αφηγήσεις. Τότε τα ζούσαν οι παππούδες μας, σήμερα τα βλέπουμε να συμβαίνουν στους λαούς γύρω μας. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θυσιάζονται σε κάθε είδους πόλεμο, οι λαοί εξακολουθούν να σκοτώνονται "για τ' αφέντη το φαΐ" κι η ειρήνη εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Το τριήμερο φεστιβάλ θα τιμήσουν με την παρουσία τους δημιουργοί των ντοκιμαντέρ, σκηνοθέτες και άνθρωποι του κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή πέντε δυνατών ταινιών ντοκιμαντέρ για τον εφιάλτη του πολέμου και την ανάγκη για ειρήνη, δικαιοσύνη και ισότητα.

Αναλυτικά, θα προβληθούν:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου:

Στις 20.15: «Ζωγραφίζοντας», 2017, διάρκεια 23'. Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ιωάννα Νεοφύτου - Δημήτρης Σταμάτης. Παρακολουθούμε μια ομάδα παιδιών από το Αφγανιστάν στο Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραμαγκά που ζωγραφίζουν τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες από τον πόλεμο και το ταξίδι τους. Την ταινία θα προλογίσει η σκηνοθέτρια Ιωάννα Νεοφύτου, εικαστικός, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός.

Στις 21.00: «Καμία άλλη γη» - «No other land», 2024, διάρκεια 92'. Σενάριο - Σκηνοθεσία: Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor. Καταγράφεται η σταδιακή καταστροφή ενός παλαιστινιακού χωριού, όπου οι στρατιώτες γκρεμίζουν τα σπίτια των οικογενειών που μένουν εκεί, στη μεγαλύτερη επιχείρηση εκτοπισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου:

Στις 20.00: Αφιέρωμα στην ελληνική αντιπολεμική ταινία «Ουρανός» του Τάκη Κανελλόπουλου. Θα προβληθούν αποσπάσματα και θα μιλήσει για την ταινία ο Δημήτρης Καλαντίδης, ιστορικός και κριτικός κινηματογράφου, πρόεδρος της ΟΚΛΕ.

Στις 20.15: «Shalom Salaam Peace», 2023, διάρκεια 54'. Σκηνοθεσία: Αλεξία Τσούνη. Σαλόμ - Σαλάμ - Πις είναι το γνωστό σύνθημα που σημαίνει ειρήνη στα εβραϊκά, τα αραβικά και τα αγγλικά. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2023-'24. Την ταινία θα προλογίσει η σκηνοθέτρια.

Στις 21.15: «Τα ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ», 2022, διάρκεια 78'. Σενάριο - Σκηνοθεσία: Θωμάς Σίδερης. Ενα κινηματογραφικό έργο μέσα στο οποίο περιγράφονται από μαρτυρίες τα δεινά του πολέμου και η διαχείριση της απώλειας, σε έναν χώρο ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Την ταινία θα προλογίσει ο σκηνοθέτης.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου:

Στις 20.00: «Belki Sibe - Ισως αύριο», 2023, διάρκεια 98'. Σενάριο - Σκηνοθεσία: Αλέξης Νταλούμης. Αφηγείται ένα ταξίδι 18 μηνών μέσα στον πόλεμο στη Ροζάβα (Δυτικό) Κουρδιστάν της ΒΑ Συρίας, κατά τη διάρκεια της προέλασης και της νίκης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων κατά του ISIS. Την ταινία θα προλογίσει ο σκηνοθέτης.