Ο Β. Κορακάκης με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.
Γενική είσοδος 10 ευρώ. Είσοδος ελεύθερη για τα παιδιά μέχρι 12 ετών και τους μαθητές μουσικών Λυκείων. Εισιτήρια θα υπάρχουν και στην είσοδο του θεάτρου.
23:02ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΦΑΓΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ : Συνεχίζεται η αρρωστημένη επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται δραματικά
22:53ΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΚΕ: Ο αγώνας εκπαιδευτικών - γονιών κατάφερε ν' αποτρέψει την κατάργηση του 18ου Δημοτικού Σχολείου
22:40ΚΚΕ: Επανακατάθεση της Ερώτησης για το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό για όλο το διάστημα της ανεργίας
22:23ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ : Η δικαιολογημένη αγανάκτηση των ερευνητών για τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση της ΝΔ να γίνει αγωνιστική διεκδίκηση
21:54«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Επτά ακόμα συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων στο Περιστέρι - Το βαρέλι της υποβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης δεν έχει πάτο
