Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Β. Κορακάκης στο Θέατρο αρχαίων Κλεωνών στις 5 Σεπτέμβρη

Ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής Βαγγέλης Κορακάκης παρουσιάζει την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Αρχαίων Κλεωνών, στη Νεμέα, μία μοναδική Συναυλία Αφιέρωμα.

Ο Β. Κορακάκης με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Γενική είσοδος 10 ευρώ. Είσοδος ελεύθερη για τα παιδιά μέχρι 12 ετών και τους μαθητές μουσικών Λυκείων. Εισιτήρια θα υπάρχουν και στην είσοδο του θεάτρου.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«...κι όλοι σου λένε "πόλεμος"! μα εσύ ζητάς ειρήνη...»
Η «Ορέστεια» στην Επίδαυρο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ