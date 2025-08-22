Ο Β. Κορακάκης στο Θέατρο αρχαίων Κλεωνών στις 5 Σεπτέμβρη

Ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής Βαγγέλης Κορακάκης παρουσιάζει την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Αρχαίων Κλεωνών, στη Νεμέα, μία μοναδική Συναυλία Αφιέρωμα.

Ο Β. Κορακάκης με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Γενική είσοδος 10 ευρώ. Είσοδος ελεύθερη για τα παιδιά μέχρι 12 ετών και τους μαθητές μουσικών Λυκείων. Εισιτήρια θα υπάρχουν και στην είσοδο του θεάτρου.