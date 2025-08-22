Η «Ορέστεια» στην Επίδαυρο

Η εμβληματική τριλογία του Αισχύλουσε σκηνοθεσία, στην πρώτη συνεργασία του διεθνώς καταξιωμένου Ελληνα σκηνοθέτη και δασκάλου με το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει

Η «Ορέστεια», με τη ματιά του Θεόδωρου Τερζόπουλου, το σπάνιο διανοητικό και αισθητικό της βάθος, απέδειξε ξανά πως δικαίως χαρακτηρίστηκε μία από τις πιο σημαντικές παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Ιστορία. Καθετί φανέρωνε βαθιά μελέτη. Μελέτη του μύθου και της αισχυλικής τραγωδίας σε συνάρτηση με το ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο της Ιστορίας και των νόμων κίνησής της, της κοινωνίας και των αντιφάσεών της.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η σύνδεση με τη νεότερη Ιστορία και το σήμερα δεν ήταν επιδερμική, βεβιασμένη και εξωτερική, αλλά προέκυπτε φυσικά, καθιστώντας τον θεατή ενεργό συμμέτοχο, τον καλούσε να αναλογιστεί, να σκεφτεί, να δει με νέο μάτι όσα του παραδίδονται ως καθιερωμένα.

Κεντρικός άξονας της τριλογίας είναι το τραγικό βραχυκύκλωμα του Ορέστη, που διαχέεται σε όλα τα πρόσωπα του δράματος και στον χορό μέσα από διαδοχικά στάδια: Από την αποσταθεροποίηση, στο αδιέξοδο, στην τρέλα. Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύεται η Αθηνά στο τρίτο μέρος της τριλογίας, για να θεσμοθετήσει τη δημοκρατία με τη βία, μέσω μιας αμφιλεγόμενης σύναψης ειρήνης.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μπάμπης Αλεφάντης (Πυλάδης), Εβελυν Ασουάντ (Κασσάνδρα), Τάσος Δήμας (Φύλακας / Κορυφαίος / Προπομπός), Κωνσταντίνος Ζωγράφος (Ορέστης), Ελλη Ιγγλίζ (Τροφός), Δαυίδ Μαλτέζε (Αίγισθος), Αννα Μαρκά Μπονισέλ (Προφήτις), Νίκος Ντάσης (Απόλλων), Ντίνος Παπαγεωργίου (Κήρυκας), Αγλαΐα Παππά (Αθηνά), Μυρτώ Ροζάκη (Ηλέκτρα), Σάββας Στρούμπος (Αγαμέμνων), Αλέξανδρος Τούντας (Οικέτης), Σοφία Χιλλ (Κλυταιμνήστρα / Το Είδωλον της Κλυταιμνήστρας).

Συμμετέχουν στον Χορό: Μπάμπης Αλεφάντης, Κατερίνα Αμπλιανίτη, Εβελυν Ασουάντ, Χριστόφορος Βογιατζής, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Κατερίνα Δημάτη, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Ελλη Ιγγλίζ, Βασιλίνα Κατερίνη, Θάνος Μαγκλάρας, Ελπινίκη Μαραπίδη, Αννα Μαρκά Μπονισέλ, Λυγερή Μητροπούλου, Ρόζυ Μονάκη, Ασπασία Μπατατόλη, Νίκος Ντάσης, Ντίνος Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Μυρτώ Ροζάκη, Γιάννης Σανιδάς, Αλέξανδρος Τούντας, Κατερίνα Χιλλ, Μιχάλης Ψαλίδας.

Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη δραματουργική επεξεργασία, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τους φωτισμούς. Συνεργάτης σκηνοθέτης είναι ο Σάββας Στρούμπος. Η μετάφραση έγινε από την Ελένη Βαροπούλου, ενώ η πρωτότυπη μουσική σύνθεση είναι του Παναγιώτη Βελιανίτη.