Στις 30 Αυγούστου το φετινό Poikilo Night Trail

Συνδυάζοντας τρέξιμο, διασκέδαση, έναστρο ουρανό και υπέροχη θέα, το Poikilo Night Trail, που συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια θα διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου και υπόσχεται εκπλήξεις.

Ο Ποδηλατικός Δρομικός Σύλλογος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και ο δήμος Πετρούπολης συνδιοργανώνουν το event που περιλαμβάνει δυο διαδρομές νυχτερινού ορεινού τρεξίματος(MTR) 5 χιλιομέτρων για αρχάριους δρομείς και περιπατητές και (MTR) 10 χιλιομέτρων για δρομείς.

Οι δυο αγώνες θα κινηθούν σε διαφορετικές διαδρομές και θα υπάρχει σταθμός υδροδοσίας στο μέσο κάθε διαδρομής. Στον χώρο των εκδηλώσεων καθώς και σε επιλεγμένα σημεία των διαδρομών θα υπάρχει ομάδα εθελοντών διασωστών, ιατρός και ασθενοφόρο. Η σηματοδότηση θα γίνει με φωσφορίζοντα μέσα και ειδικά αντανακλαστικά.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου, www.pdsodysseas.gr, οι εγγραφές ανοίγουν το Σάββατο 19 Αυγούστου και θα κλείσουν την Κυριακή 24 Αυγούστου, ενώ υπάρχει όριο 200 αθλητών ανά αγώνα.

Δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα.

Χώρος εκδηλώσεων: 5ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης στην πλατεία Πανοράματος (τέρμα Ελαιών, Κερασόβου & Αγίου Πολυκάρπου) έναντι Αλσους Αγίου Δημητρίου.

    

