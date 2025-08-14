Καραλής και Τεντόγλου δεύτεροι στο μίτινγκ της Βουδαπέστης

Διπλή ελληνική παρουσία, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου, είχαμε στο μίτινγκ «Ιστβαν Γκιουλάι» που έγινε την περασμένη Τρίτη στη Βουδαπέστη.

Ο Εμμανουήλ Καραλής για ένατη φορά στην καριέρα του «πέταξε» πάνω από τα 6 μέτρα, παίρνοντας τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 6,02 μέτρα. Ο Καραλής ξεπέρασε διαδοχικά με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,72 μ., με την τρίτη τα 5,92 μ. και με την πρώτη τα 6,02 μ. Στη συνέχεια επιχείρησε να καταρρίψει για ένατη φορά μέσα στο 2025 το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,11 μέτρα, εκεί όμως είχε δύο άκυρες προσπάθειες και στη συνέχεια σταμάτησε τον αγώνα του.

Στον αγώνα νικητής ήταν ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις που με άλμα στα 6,29 μέτρα κατέρριψε για 13η (!) φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

Αμέσως μετά το άλμα, ο πρώτος που έτρεξε να πανηγυρίσει μαζί του και να τον αγκαλιάσει ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, που όντας ο βασικός ανταγωνιστής απέναντι στον μέγιστο Ντουπλάντις, γνωρίζει πως γίνεται όλο και καλύτερος προσπαθώντας να κοντράρει τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, επιστρέφοντας στο στάδιο όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, πήρε τη δεύτερη θέση στον αγώνα.

Ο άλτης, που προπονείται με τον Γιώργο Πομάσκι, είχε καλύτερο άλμα στα 8,05 μ. επίδοση που σημείωσε στην τρίτη αλλά και την έκτη προσπάθειά του. Τα άλματά του αναλυτικά ήταν: 7,81 μ., 7,94 μ., 8,05 μ., άκυρο, 7,66 μ. και 8,05 μ.

Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Γερμανός Σάιμον Μπατζ, με άλμα στα 8,07 μ.

Νέα παγκόσμια διοργάνωση

Στο μεταξύ, η World Athletics ανακοίνωσε μια νέα παγκόσμια διοργάνωση, το Ultimate Championship, στο οποίο οι κορυφαίοι αθλητές του στίβου θα διαγωνιστούν για να φανεί ποιος είναι πραγματικά ο καλύτερος στον πλανήτη. Θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, στις χρονιές που δεν υπάρχει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, και θα παίρνουν μέρος οι Ολυμπιονίκες, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, οι πρώτοι στα Diamond League και οι αθλητές με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς.

Είκοσι έξι αθλητές έχουν ήδη προκριθεί στη διοργάνωση ως Ολυμπιονίκες και μεταξύ αυτών είναι φυσικά ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αλλά και ο Ντουπλάντις που ανακοινώθηκε, μία μέρα μετά το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του, ως πρεσβευτής του αγώνα που θα γίνει στις 11-13 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη.