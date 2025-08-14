ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20

Πρόκριση στις οκτώ για την Εθνική μας ομάδα

Πανηγυρική πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου πέτυχε η Εθνική μας ομάδα στο, που φιλοξενείται στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, μετά την επικράτησή της επί της Ουγγρικής ομάδας με 15-11, για την τρίτη αγωνιστική του Β' ομίλου.

Με απολογισμό δύο νίκες, μια ήττα στα πέναλτι και συνολικά επτά βαθμούς, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τη δεύτερη θέση στο γκρουπ, αφού, λίγο αργότερα, οι ΗΠΑ κέρδισαν εύκολα την Ιταλία με 14-6. Επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού από τα χιαστί ανάμεσα σε Ν. Ζηλανδία και Βραζιλία. Ο προημιτελικός είναι προγραμματισμένος στις 15/8, στις 2.30.

Με αιχμή την πρώτη σκόρερ του πρόσφατου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών στη Σιγκαπούρη, Φωτεινή Τριχά, η Εθνική μας έδειξε τις διαθέσεις της από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο, όταν και προηγήθηκε με 6-1. Στη συνέχεια, ανέλαβαν δράση η Νεφέλη Κρασσά και η Αριάδνη Καραμπέτσου, οι οποίες έδωσαν προβάδισμα επτά γκολ στην Εθνική μας (12-5), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Το μόνο που κατάφεραν οι Μαγυάρες ήταν να μειώσουν τη διαφορά σε 12-9.

Πρώτη σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναδείχθηκε η Νεφέλη Κρασσά με έξι γκολ και ακολούθησαν η Φωτεινή Τριχά με τέσσερα και η Αριάδνη Καραμπέτσου με τρία.

Οκτάλεπτα: 1-6, 3-4, 5-3, 2-2

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 6, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Τριχά 4, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ουγγαρία σκόραραν οι: Χαϊντού 3, Μασάι 3, Λ. Κάρντος 2, Λεντβάι 1, Πογκόνι 1, Ντ. Κάρντος 1.