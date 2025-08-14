ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Συνεχίζουν τη μάχη για τα πλέι οφ οι ελληνικές ομάδες

Συνεχίζεται η μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και του Conference League για την ΑΕΚ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Κρακοβία, όπου διεξάγεται σήμερα (στις 21.00) η αναμέτρησή του με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟ δεν έχει μαζί του τον Φίλιπ Τζούριτσιτς λόγω προβλήματος στη γάμπα. Ο 33χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε ενοχλήσεις απ' τον πρώτο αγώνα με τους Ουκρανούς και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του, έτσι κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει τις θεραπείες, για να είναι έτοιμος στα play off που θα ακολουθήσουν. Εκτός αποστολής είναι κι ο Τάσος Μπακασέτας, λόγω τραβήγματος στον μηριαίο μυ. Αντίθετα, ο Φώτης Ιωαννίδης - που απουσίασε στο πρώτο ματς της Αθήνας - συμπεριλήφθηκε κανονικά στην ενδεκάδα και διεκδικεί ακόμα και θέση βασικού.

Ο ΠΑΟΚ επίσης έχει ταξιδέψει στην Αυστρία για τη σημερινή (στις 20.00) ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ, μετά το 0-0 της Τούμπας και με στόχο το αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στα play off του Europa League.

Ο Τάισον δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου τρεις εβδομάδες ακόμη, με τον Βραζιλιάνο να είναι ουσιαστικά η μοναδική απώλεια που θα έχει να διαχειριστεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της υποδέχεται σήμερα (στις 21.00) στην ΟΠΑΠ Αρένα τον Αρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα τους.

Με απουσίες θα εμφανιστεί στη Φιλαδέλφεια ο Αρης, καθώς οι Βέλχικο Νίκολιτς, Αλεξ Οπόκου Σαρφό, Μαμαντού Σανέ και Αλεξ Μουκέτου - Μουσούντα είναι τραυματίες, ενώ οι Εντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Παρών, όμως, θα είναι ο Ανδρόνικος Κακουλλής, ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Αρη στο προηγούμενο ματς της Κύπρου, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Για φιλικά στην Ιταλία ο Ολυμπιακός

Δυο δυνατούς φιλικούς αγώνες θα δώσει ο Ολυμπιακός, που έχει ήδη ταξιδέψει στην Ιταλία γι' αυτούς. Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι σήμερα (στις 19.00) και τη φιναλίστ του Champions League, Ιντερ το Σάββατο (στις 21.30), μετρώντας τις δυνάμεις τους ενόψει της πρεμιέρας της Super League και της League Phase του Champions League.