ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Πλούσια συγκομιδή μεταλλίων από την ελληνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων

Τέσσερα μετάλλια, εκ των οποίων δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο, κέρδισε η ελληνική ομάδα της, στοστο Τράκαϊ της Λιθουανίας.

Αυτές οι διακρίσεις φέρνουν την ελληνική ομάδα στη δεύτερη δύναμη στον κόσμο σε αυτήν την κατηγορία, πίσω από τη Βρετανία και μπροστά από υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Ρουμανία και η Ιταλία.

Η αρχή έγινε με τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ νεανίδων, σε μια μοναδική κούρσα όπου πήραν την πρωτοπορία από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό με χρόνο 7:39.77, μπροστά από τις βάρκες της Μεγάλης Βρετανίας 7:44.67 και της Γερμανίας 7:48.41.

Οι ελληνικές επιτυχίες συνεχίστηκαν λίγο αργότερα με την Βαρβάρα Λυκομήτρου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε σε χρόνο 8:25.97 και μάλιστα στα τελευταία μέτρα της κούρσας της δεν κωπηλατούσε καν, έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα για την τεράστια επιτυχία της. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Εστερ Φουέρτε από την Ισπανία με χρόνο 8:30.18 και την τρίτη θέση η Μαρία Χάουζερ από την Αυστρία που σημείωσε χρόνο 8:32.61.

Το τρίτο μετάλλιο χρονικά για την Ελλάδα έχει χρώμα αργυρό και το έφεραν οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό. Το ελληνικό πλήρωμα μετά από μια εξαιρετική κούρσα έφτασε 2ο στον τερματισμό με 6:46.83 πίσω από την Ιρλανδία (6:39.57) και πολύ μπροστά από τη Γερμανία (6:57.37).

Επίσης, οι Ανδρέας Μπούρκας - Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό της δικώπου άνευ, κάνοντας μια φανταστική κούρσα αφού από την 5η θέση με σπουδαίο φίνις κατάφεραν να ανέβουν στην 3η, τερματίζοντας σε 7:08.84.