Θλίψη για τον θάνατο Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε να πάρει φαγητό

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του ποδοσφαιριστή Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Παλαιστίνης και έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά, την ώρα που περίμενε στην ουρά να παραλάβει φαγητό για τον ίδιο και την οικογένειά του, στη Γάζα.

Ο 41χρονος που ήταν γνωστός και ως ο «Πελέ του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», είναι ένας από τους δεκάδες που καθημερινά δολοφονεί ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πάνω από 660 Παλαιστίνιοι αθλητές έχουν σκοτωθεί από το κράτος του Ισραήλ.

Ο παίκτης ξεκίνησε την πορεία του με την ομάδα Khadamat al-Shati και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ομάδα Al-Amari στη Δυτική Οχθη, όπου κέρδισε τον πρώτο τίτλο επαγγελματικού πρωταθλήματος το 2010. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Γάζα και εντάχθηκε στην Gaza Sports Club, όπου στέφθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος τις σεζόν 2015-2016 και 2016-2017. Επαιξε, επίσης, 24 διεθνείς αγώνες με την Παλαιστινιακή Εθνική Ομάδα. Ο Αλ-Ομπέιντ σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ σε όλη την ποδοσφαιρική του πορεία.

Οργή, όμως, προκαλεί και η ανάρτηση της UEFA στο «X», με την οποία απλά... αποχαιρετά τον ποδοσφαιριστή, χωρίς να αναφέρει τίποτα παραπάνω για τον θάνατό του!

Μια ανάρτηση που έχει ήδη προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις με χαρακτηριστική αυτήν του Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ, ο οποίος έκανε retweet το post της UEFA και αναρωτήθηκε: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», αλλά και την ανάρτηση του παλαίμαχου Ερίκ Καντονά που έγραψε: «Το Ισραήλ μόλις σκότωσε τον σταρ της Εθνικής Ομάδας της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ενώ περίμενε βοήθεια στη Ράφα. Τον ονόμασαν "Πελέ της Παλαιστίνης". Για πόσο ακόμα θα τους αφήνουμε να διαπράττουν αυτήν τη γενοκτονία; Ελεύθερη Παλαιστίνη»!