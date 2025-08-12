ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ20

Χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία για την Μαρία Ραφαηλίδου

Eurokinissi Sports

Χρυσό μετάλλιο χάρισε στην Ελλάδα η Μαρία Ραφαηλίδου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Ευρώπης στη σφαιροβολία με βολή στα 16,16 μέτρα.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια μπήκε στον αγώνα αποφασισμένη απ' την αρχή να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και έκανε ό,τι έπρεπε για να το πετύχει. Με 15,58 μέτρα στην πρώτη της προσπάθεια μπήκε από το ξεκίνημα στη ζώνη των μεταλλίων, αποβάλλοντας από πάνω της οποιοδήποτε άγχος και αμφισβήτηση για την έκβαση του αγώνα. Συνέχισε με 15,28 μέτρα και στην τρίτη βολή σκαρφάλωσε στην κορυφή με 16,16 μέτρα, ανεβαίνοντας πρώτη στην κατάταξη και φτάνοντας στο χρυσό μετάλλιο.

Αυτό ήταν και το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο αγώνισμα της σφαιροβολίας γυναικών, καθώς μέχρι τώρα η καλύτερη παρουσία ήταν η τέταρτη θέση της Σοφίας Ορφανιώτου με 15,97 μέτρα.

Η διαφορά της Ραφαηλίδου με τις υπόλοιπες αθλήτριες ήταν τεράστια, καθώς η Ουκρανή Σέπελ και η Ιταλίδα Ναλέσο που ανέβηκαν στο βάθρο, είχαν καλύτερη βολή 15,62 μέτρα.

Συγχαρητήριο μήνυμα από την ΚΝΕ

Σε μήνυμά του για το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ σημειώνει:

«Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στην αθλήτρια Μαρία Ραφαηλίδου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Με τη χρυσή της ρίψη στη σφαιροβολία, στα 16,16 μέτρα, χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο.

Ευχόμαστε να έχει δύναμη και υγεία για τη συνέχεια. Με τη σκληρή της δουλειά να μας κάνει ξανά περήφανους».