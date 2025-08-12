ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Συνεχίζονται οι αναμετρήσεις προετοιμασίας πριν το Ευρωμπάσκετ

Eurokinissi Sports

Με δυο ήττες από τη Σερβία και το Ισραήλ γύρισε η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ανδρών από το τουρνουά που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό της Κύπρου, το οποίο για την Εθνική εντασσόταν στους αγώνες προετοιμασίας μπροστά στο Ευρωμπάσκετ που αρχίζει στα τέλη του μήνα.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα είχε βασικές απουσίες από το σχήμα που θα παρατάξει στο Ευρωμπάσκετ, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο και να δοκιμάσει νεότερους παίκτες, που πολλοί από αυτούς φοράνε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής.

Στο φιλικό με τη Σερβία, η Ελλάδα έχασε με δέκα πόντους διαφορά, 66 - 76, έδειξε όμως ότι μπορούσε να χτυπήσει το παιχνίδι. Στον αγώνα με το Ισραήλ η Εθνική μας είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως η εικόνα της δεν ήταν καλή και το αποτέλεσμα ήταν το τελικό 58 - 75.

«Είχαμε ένα αρκετά διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, ήθελα να δώσουμε χρόνο, έλειψαν παίκτες που θα παίζουν παραπάνω από το μισό των αγώνων. Τα συμπεράσματα που ήθελα να βγάλω τα έβγαλα. Θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για κάποια παιδιά που μας βοήθησαν στην προετοιμασία, ώστε να γίνουμε λιγότεροι και να δουλέψουμε στοχευμένα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης μετά τους δυο αγώνες.

Επόμενο αγωνιστικό ραντεβού για την Εθνική είναι το φιλικό με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη (14/8, 19.00), έπειτα το καθιερωμένο τουρνουά «Aκρόπολις» με τη συμμετοχή Λετονίας και Ιταλίας στις 20-22 Αυγούστου και τελευταίο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ θα παίξει με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου.