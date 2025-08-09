ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ

Βαραδέρο, η Κυανή Ακτή της Κούβας

Βαραδέρο: Μια θάλασσα με γκρίζες αναλαμπές, μαζί με την αγριάδα του κύματος που έρχεται από την αγκαλιά του ωκεανού. Μια πεντακάθαρη ακτή, μήκους 20 χιλιομέτρων. Στην αμμουδιά, κυκλώπειες πέτρες που απεικονίζουν ανθρώπινα πρόσωπα, ειδώλια μιας άλλης εποχής, και δίπλα οι εραστές της θάλασσας να απολαμβάνουν τον ήλιο και το φως της Κούβας.

Στο Βαραδέρο της Κούβας η θερμοκρασία είναι ίδια περίπου όλο τον χρόνο, με ηλιόλουστες μέρες και υγρασία τη νύχτα. Η περίφημη ακτή της προσφέρεται για κολύμβηση, θαλάσσια σπορ, ψάρεμα, τένις, βόλεϊ, ιππασία. Τα γνωστότερα ξενοδοχεία, «Kawanas», «Villas Cabanas del Sol», «Quatro Palmas», «Arenas Blancas», «Los Cocos», «Sotavento», είναι γεμάτα από κόσμο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ η ακτή Βαραδέρο είναι πασίγνωστη και ως Κυανή Ακτη.

Οι πρώτοι κάτοικοι στο Βαραδέρο εγκαταστάθηκαν πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια και ζούσαν με τους θησαυρούς της θάλασσας και με τα φρούτα του δάσους. Σιγά σιγά, στα μέσα του 18ου αιώνα άρχισαν να φτιάχνουν ξύλινα σπιτάκια μέσα σε φάρμες. Οι κάτοικοι στην αρχή ψάρευαν και κυνηγούσαν. Αργότερα, εκμεταλλεύτηκαν τη μεγαλύτερη ακτή της Κούβας για να τη μετατρέψουν σε τουριστική πρωτεύουσα της χώρας.

Το Βαραδέρο απέχει από την Αβάνα 140 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στην επαρχία Ματάνζας, ανατολικά της Αβάνας, μεταξύ του Ατλαντικού Ωκεανού και του Μπαταμπάνο. Η περιοχή είναι από τα πιο κοσμοπολίτικα μέρη της Κούβας και συγκεντρώνει τουρίστες απ' όλο τον κόσμο.

Ξεφάντωμα στο Βαραδέρο





Αξιοθέατα και nightlife

Από τις αρχές του Ιανουαρίου μέχρι τον Φεβρουάριο - έναν μήνα - το Βαραδέρο γιορτάζει το Καρναβάλι, με έναν τρόπο ξεχωριστό από τις άλλες περιοχές της Κούβας. Τέσσερις μέρες, από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, σε κάθε σπίτι και ξενοδοχείο διάφορες ομάδες καρναβαλιστών χορεύουν, πίνουν, διασκεδάζουν και εκλέγουν έναν βασιλιά και μια βασίλισσα, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη μεγάλη παρέλαση του Καρναβαλιού, το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή το βράδυ οι καρναβαλιστές περιφέρονται στους δρόμους με ορχήστρες, επισκέπτονται τα σπίτια και τα ξενοδοχεία και παρασύρουν στο γλέντι όλους τους τουρίστες.

Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης στο Βαραδέρο, κοντά στη γέφυρα Paso Malo Canal, θαυμάζει το μεγάλο αμφιθέατρο όπου γίνεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο το Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού και Μουσικής, ενώ κάθε μήνα προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο το αμφιθέατρο μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο καμπαρέ, με χιλιάδες καθίσματα και μπαρ με ποτά. Εδώ οι Κουβανοί ακούνε μουσική, απολαμβάνουν χορούς, μπαλέτο και παραδοσιακά συγκροτήματα, όπως και διεθνείς ορχήστρες με διάσημους τραγουδιστές.

Η γκαλερί Τέχνης στην 1η Λεωφόρο και 13η Οδό είναι ανοιχτή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Το πιο νόστιμο παγωτό του κόσμου μπορείς να το δοκιμάσεις στην 46η Οδό, στο γνωστό «Coppelia», αλλά πρέπει να περιμένεις με υπομονή τη σειρά σου στο ταμείο για να πληρώσεις, γιατί όλοι οι τουρίστες, πριν επισκεφτούν τα αξιοθέατα στο Βαραδέρο, τρώνε πρώτα το παγωτό τους.





Τοέχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί μπορείς να μάθεις την Ιστορία του Βαραδέρο, μέσα από σπάνιες φωτογραφίες, κείμενα παλιών βιβλίων, κάρτες και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι κάτοικοι.

Αμέτρητα είναι τα εστιατόρια, καμπαρέ και ντίσκο: «La Arcada», «La Camanita», «Castel Nuovo», «El Kastillito», «La Pada», «Vertigo».

Αυτό που σε εντυπωσιάζει περισσότερο στο Βαραδέρο είναι οι διάφορες φυλές του κόσμου που συναντάς στις ακτές και αυτό το «πέπλο» που νιώθεις ότι σε σκεπάζει, υφασμένο από νερό και καθαρό αέρα. Καμιά φορά έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο Μαϊάμι, καθώς η οργάνωση των ξενοδοχείων και η εξυπηρέτηση είναι άψογες, ενώ οι συλλέκτες μαζεύουν κοχύλια και πολύχρωμες πέτρες από τη θάλασσα, και όσοι είναι τυχεροί μπορούν να βρουν το μαύρο κοράλλι, φημισμένο στην περιοχή, όπως και τα κοράλλια σε σχήμα λουλουδιών.

Η νυχτερινή ζωή στο Βαραδέρο είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ρομαντικά εστιατόρια, μοντέρνα μπαρ, ζαχαροπλαστεία, παραδοσιακά στέκια με κουβανέζικα φαγητά και περίπατοι στα γραφικά δρομάκια της πόλης. Κάθε γωνιά και μια αποκάλυψη, μια λαχτάρα να γνωρίσεις καλύτερα όλες τις ώρες της μέρας μία από τις ωραιότερες ακτές του κόσμου.

Της

Εύας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ